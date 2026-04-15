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南投啟動國中會考獎勵雙軌方案　優秀生在地升學最高領10.5萬

▲南投縣啟動會考獎勵「雙方案」，學生最高可領10.5萬元獎學金。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣啟動會考獎勵「雙方案」，學生最高可領10.5萬元獎學金。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為翻轉人才外流現狀並提升在地學力，南投縣政府首度推出「學力精進」與「就近入學」雙軌獎勵方案：國中教育會考達成「增A減C」指標的進步學校最高可獲5萬元團隊獎勵金，學生個人若會考成績優良且就讀該縣公立高中職，最高亦可獲10.5萬元獎學金。

縣政府9日在國立中興高中舉辦「在地升學‧頂尖未來」獎勵金說明暨宣示會，副縣長王瑞德率縣府教育處團隊，偕縣議員林儒暘、簡千翔、吳棋楠及南投市長張嘉哲等與會來賓，以緊扯施放氣球的方式宣布相關獎勵方案正式啟動。

▲南投縣啟動會考獎勵「雙方案」，學生最高可領10.5萬元獎學金。（圖／南投縣政府提供）

王瑞德表示，面對少子化與人才外流的雙重挑戰，縣府為提升國中學生基本學力、鼓勵優秀學子在地升學，今年投入總經費250萬元，期盼透過實質獎勵與校園品質優化，鼓勵學校拔尖、扶弱、留才在地，也讓南投學生在熟悉的環境中邁向頂尖。

▲南投縣啟動會考獎勵「雙方案」，學生最高可領10.5萬元獎學金。（圖／南投縣政府提供）

南投縣會考獎勵雙方案中的「學力精進」方案，特別針對校方團隊獎勵，鼓勵各國中推動差異化輔導，聚焦提升學習精熟比例，會考達標學校將依規模核發5000元至5萬元，藉此帶動教師與學校的教學動能；而「就近入學」方案則針對學生個人獎勵，國中9年級應屆畢業生若會考成績優秀、留在南投就讀公立高中職，就可領取3萬至7.5萬元獎學金，若達到5A10+更可加碼再獲3萬元，最高10.5萬元，同時針對在全縣各項國中技藝競賽獲得第一名的學生，只要選擇就讀在地高中職，也能獲1萬元獎勵，進一步落實「普高」與「技高」並重的獎勵政策。

中興高中陳漢銘校長、水里商工許文雄校長當天也分別出席，分享高中職課程特色與升學規劃，展現南投在地高中職多元發展與優質教學實力；今年剛透過繁星推薦及特殊選才等管道錄取國立大學的6位南投、旭光、中興高中在地升學學生，則於現場分享學習歷程，以親身經驗說明在地升學也能邁向頂尖，希望讓學生與家長更有信心。

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關鍵字：

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