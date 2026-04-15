川普兒子下月陪同訪中　集團強調「個人身分」避利益衝突

▲美國總統川普（Donald Trump）與次子艾瑞克（Eric Trump）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）預計下個月前往中國進行國事訪問，川普集團（Trump Organization）發言人14日向《路透社》證實，負責管理家族商業帝國的次子艾瑞克（Eric Trump）也將隨團出發。儘管集團強調艾瑞克是以個人身分隨行，但外界仍對其商業背景與美中政策之間的利益衝突感到擔憂。

以「支持者兒子」身分隨行 艾瑞克夫婦同赴北京

川普集團發言人本扎（Kimberly Benza）表示，艾瑞克與妻子萊拉（Lara Trump）將在5月14日至15日，以個人身分陪同川普訪問中國。

本扎強調，艾瑞克對父親的成就感到自豪，是以「支持者的兒子」的身分出席，他在中國並無商業投資，也無經商計畫，更不會參與任何私人會議，「他將站在總統身邊，見證這個歷史性的時刻。」

艾瑞克目前擔任川普集團執行副總裁，負責監督房地產、高爾夫及區塊鏈等投資業務；萊拉則曾任共和黨全國委員會共同主席，現為《福斯新聞》節目主持人。

曾重砲批拜登兒隨行訪中 川普如今「帶兒出征」惹議

由於川普的個人財富與商業事務目前均由艾瑞克及家族成員管理，此舉引發外界對利益衝突的強烈質疑。

事實上，川普過去曾嚴厲批評前總統拜登（Joe Biden）在擔任副總統期間，讓兒子杭特（Hunter Biden）陪同訪中，並指控杭特利用影響力獲取中國資金支持。川普更在2019年公開要求中方調查政敵，拜登家族則始終否認有不法行為。

白宮：聚焦貿易與芬太尼議題 旨在維持關係穩定

白宮發言人凱莉（Anna Kelly）指出，川普總統期待此次行程，雙方將針對貿易公平、經濟合作及阻斷芬太尼前驅化學品流入美國等議題進行討論。此次出訪是8年來首度有美國總統訪問中國，旨在穩定兩國關係。美中這兩大經濟體在經歷關稅戰與稀土出口爭端後，已於去年達成休兵。

目前中國駐華盛頓大使館尚未對此回應。白宮強調，川普完全符合財務倫理與申報規定；而川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）的發言人則表示，小唐納不會參與此次行程。

加密貨幣連結遭鎖定 參議員華倫質疑國安風險

儘管白宮試圖淡化家屬隨行的商業色彩，但民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）3月曾點名，艾瑞克與中國礦機大廠「比特大陸」（Bitmain）的業務往來，可能對承諾成為「加密貨幣總統」的川普構成利益衝突。

華倫要求商務部應針對比特大陸可能帶來的國安風險進行處置，因為該公司曾為艾瑞克參與創辦的「美國比特幣公司」（American Bitcoin）提供設備。對此，比特大陸否認硬體存在安全風險，川普集團發言人則未針對加密貨幣的指控做出回覆。

艾瑞克目前在邁阿密能源科技公司Hut 8旗下的「美國比特幣公司」擔任策略長（CSO），該公司於2025年成立，致力於比特幣挖礦並建立策略性儲備。