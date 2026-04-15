　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

失控片！車速太快22歲男自撞翻車慘死　零件噴飛驚悚影片曝

記者陳崑福／屏東報導

屏東市復興南路一段昨（14日）深夜發生自小客車自撞翻覆事故，22歲黃姓男子疑因車速過快且變換車道不慎，失控撞上中央分隔島翻車，當場重傷昏迷，送醫急救後仍宣告不治，詳細肇因仍待釐清。而案發前影片曝光，黃男自小客車緊急剎車後失控，高速撞上中央分割島，當場四輪朝天翻覆躺在路中。

屏東警分局於14日23時33分接獲報案，指稱屏東市復興南路一段發生一起自小客車自撞翻車事故，警方立即派員趕赴現場處理。

▲屏東市復興南路自撞死亡車禍。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東市復興南路自撞死亡車禍。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

經警方初步調查，22歲黃姓男子當時駕駛自小客車，沿復興南路一段南往北方向外側車道行駛，行經事故地點時，疑因車速過快，剎車失控後偏移至內側快車道，隨後自撞中央分隔島，導致車輛翻覆，現場一片狼藉。事故造成黃男重傷昏迷，救護人員到場後緊急將其送醫搶救，但經院方全力急救，仍宣告不治。

警方表示，初步研判事故疑與車速過快及變換車道操作不慎有關，至於是否涉及酒後駕車，已由醫院抽血檢驗，後續將報請檢察官相驗，以釐清確切死因及事故責任。也呼籲，夜間行車視線較差，駕駛人應減速慢行並謹慎變換車道，切勿貪快或操作不當，以確保行車安全，避免憾事再次發生。

▲屏東市復興南路自撞死亡車禍。（圖／記者陳崑福翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 6645 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
山本由伸7.2局好投問天、大谷翔平連48場上壘　道奇賞大都會
直播名店「東港強」爆倒債失聯！　工廠門市關門
年輕工程師長滿危險息肉！　醫曝三餐搖頭
「勇腳伯」苦追白沙屯媽祖　路邊休息遭驅趕！民眾不忍發聲
京都男童非迷路？陳屍地「在地人才知」　老農揭疑點
養生館爆乳妹真面目「最老48歲」！　來都來了收費曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

友借門號「傳簡訊賺錢」　新北男被判刑7個月

花蓮救災遭酸「搞劇組拍片」　八炯告童仲彥今北檢出庭

直播賣和牛名店東港強爆倒債！工廠門市關門　老闆稱在日本出差

女駕駛闖紅燈！麥寮這路口3輛同款車撞一團　目擊者喊「荒唐」

養生館爆乳妹真面目「最老48歲」！阿姨收費曝光　來都來了+500排毒

空軍松指部「機密公文」遺失　作戰官在辦公室碎紙機尋獲

涉詐律師游光德乘海釣船棄保潛逃　路徑曝光！3共犯收押

獨／最大「我家牛排」被抓包！人行道私畫停車格　工務局出手了

失控片！車速太快22歲男自撞翻車慘死　零件噴飛驚悚影片曝

桃園毒販「租3間套房交易」　台中警北上搜出2公斤大麻

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

吳姍儒被吳宗憲演唱會「感動哭」　見曾沛慈爆紅⋯曝她反差真面目

IU看邊佑錫10年變化「更帥了」　他劇中大秀八塊肌...晚餐不吃惹

母抱重病兒跪地求媽祖　「粉紅超跑」停轎5分鐘！數萬人看哭

川普嗆封港：船隻靠近「全面消滅」　伊朗揚言報復

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

友借門號「傳簡訊賺錢」　新北男被判刑7個月

花蓮救災遭酸「搞劇組拍片」　八炯告童仲彥今北檢出庭

直播賣和牛名店東港強爆倒債！工廠門市關門　老闆稱在日本出差

女駕駛闖紅燈！麥寮這路口3輛同款車撞一團　目擊者喊「荒唐」

養生館爆乳妹真面目「最老48歲」！阿姨收費曝光　來都來了+500排毒

空軍松指部「機密公文」遺失　作戰官在辦公室碎紙機尋獲

涉詐律師游光德乘海釣船棄保潛逃　路徑曝光！3共犯收押

獨／最大「我家牛排」被抓包！人行道私畫停車格　工務局出手了

失控片！車速太快22歲男自撞翻車慘死　零件噴飛驚悚影片曝

桃園毒販「租3間套房交易」　台中警北上搜出2公斤大麻

川普連續開砲！怒批北約不挺美　又嗆教宗：知道伊朗殺4.2萬人嗎

遭民眾黨開除丟立委待業中　李貞秀談下一步笑稱「把包包賣一賣」

8歲陸男尿液突呈「醬油」色　醫一看指：是「吃紅血球」的怪病

向太買房買地給兒媳！3原因「登記郭碧婷名下」　向佐只有居住權

友借門號「傳簡訊賺錢」　新北男被判刑7個月

萊爾富變身「台版LAWSON」？日系神級茶飲才39元　網驚：慢了剩空櫃

濱臨絕種黑面琵鷺趴臥後龍濕地　嘴、腳遭魚線纏繞搶救不治

結婚4月「陳晨威才曝隱藏技能」！炫：不要以為我只會棒球 辣妻秒吐槽

山本由伸7.2局好投問天、大谷翔平連48場上壘　道奇賞大都會7連敗

日本參拜一半「台人突然冒1句」真的太鬧　網秒懂：別亂許願

NCT楷燦爆熱戀網紅　粉絲包圍飆髒話：你這狗崽子！

社會熱門新聞

「+500手拉胚」　情色養生館被抓

養生館爆乳妹真面目「最老48歲」！　阿姨收費曝光

張錫銘假釋官司大逆轉！二審改判敗訴

粿王要求不公開判決　范姜搖頭

「台灣地王之子」25億地涉左手賣右手　1000萬交保限居

北市驚見「喪屍行走」　警查出真相

獨／最大「我家牛排」被抓包　人行道私畫停車格

女慘遭2男潑白漆瞬間成雪人　驚悚畫面曝

媽祖急轉彎衝進醫院停駕！全場醫護驚喜

庫錢灰燼拋山區　金爐業者1聲押1交保

宏泰土地案涉弊　豪門美媳交保

即／台中警喉嚨中槍　子彈貫穿頭蓋骨命危

老婆錢包放「卡片」　夫被判拘役30日

男「貓裝籠丟海」嗆淹死　警登船搜救

更多熱門

相關新聞

計程車左轉機車剎不住猛撞　騎士重摔送醫

計程車左轉機車剎不住猛撞　騎士重摔送醫

台南市中西區成功路與中成路口14日上午發生一起交通事故，一輛計程車左轉時，與對向直行機車發生擦撞，騎士被撞後騰空翻滾然後重摔落地，雙方都受傷送醫，現場一度影響交通。

機車車禍「人車全著火」　後座拍滅急拉騎士搶命

機車車禍「人車全著火」　後座拍滅急拉騎士搶命

復康巴士闖地下道　車頂炸裂畫面曝

復康巴士闖地下道　車頂炸裂畫面曝

屏東市轎車自撞翻覆　25歲駕駛送醫不治

屏東市轎車自撞翻覆　25歲駕駛送醫不治

阿嬤「撿鑰匙」手卡床架　岡山警乳液助脫困

阿嬤「撿鑰匙」手卡床架　岡山警乳液助脫困

關鍵字：

屏東車禍翻車事故夜間行車車速過快交通安全影音

讀者迴響

熱門新聞

舒華、柯震東爆祕戀！　柯媽讚她「大方有家教」

南韓宣布「援助伊朗」

萬華自助餐打菜正妹是「全台億級女神」

她消失演藝圈20年現身了！

兄弟投捕溝通失靈　連主播都說重話了

白沙媽夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點

疲老闆撐不住了！爆欠債風波後宣布收攤

這3種「網紅鞋」正在摧毀你的腳

表面隨和「其實超難搞」星座

名醫夫婦診所整棟求售　開價6.5億中山區最貴

即／屍體證實是「京都失蹤11歲男童」！

拿「資遣費」就得走？　律師：多數人第一步就答錯

舒華柯震東爆祕戀「2年前合照同框」洩端倪！

田馥甄鬆口認了「生命中最重要的男人是他」

李貞秀轟高虹安「民眾黨罪人」：她男朋友每個月拿基金會50萬

更多

最夯影音

更多
白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光
朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面