失控片！車速太快22歲男自撞翻車慘死　零件噴飛驚悚影片曝

記者陳崑福／屏東報導

屏東市復興南路一段昨（14日）深夜發生自小客車自撞翻覆事故，22歲黃姓男子疑因車速過快且變換車道不慎，失控撞上中央分隔島翻車，當場重傷昏迷，送醫急救後仍宣告不治，詳細肇因仍待釐清。而案發前影片曝光，黃男自小客車緊急剎車後失控，高速撞上中央分割島，當場四輪朝天翻覆躺在路中。

屏東警分局於14日23時33分接獲報案，指稱屏東市復興南路一段發生一起自小客車自撞翻車事故，警方立即派員趕赴現場處理。

▲屏東市復興南路自撞死亡車禍。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

經警方初步調查，22歲黃姓男子當時駕駛自小客車，沿復興南路一段南往北方向外側車道行駛，行經事故地點時，疑因車速過快，剎車失控後偏移至內側快車道，隨後自撞中央分隔島，導致車輛翻覆，現場一片狼藉。事故造成黃男重傷昏迷，救護人員到場後緊急將其送醫搶救，但經院方全力急救，仍宣告不治。

警方表示，初步研判事故疑與車速過快及變換車道操作不慎有關，至於是否涉及酒後駕車，已由醫院抽血檢驗，後續將報請檢察官相驗，以釐清確切死因及事故責任。也呼籲，夜間行車視線較差，駕駛人應減速慢行並謹慎變換車道，切勿貪快或操作不當，以確保行車安全，避免憾事再次發生。