鄭習會後藍3顆太陽成形？　蔣萬安：我跟北北基桃四首長關心地球

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文、中共總書記習近平公開會晤，「鄭習會」引海內外關注，國民黨副主席蕭旭岑更說，國民黨的「鄭麗文路線」已確立。台北市長蔣萬安今（15日）被問到，現在國民黨內除了台中市長盧秀燕、黨主席鄭麗文，是否覺得自己是第三顆太陽？蔣萬安回應，「你們很關心太陽，我今天跟北北基桃四市首長很關心地球。」

▲蔣萬安上午與基隆市長謝國樑、新北市副市長劉和然、桃園市副市長蘇俊賓出席北北基逃減碳存摺2.0新政策發表記者會。（圖／記者徐文彬攝）

蔣萬安今日上午與基隆市長謝國樑、新北市副市長劉和然、桃園市副市長蘇俊賓出席北北基桃減碳存摺2.0政策發表記者會。對於國民黨兩岸路線是「鄭麗文路線」，是否對國民黨2026、2028選情有幫助？蔣萬安說，市民對於市政的期待及各方面的肯定，就是他和台北隊持續努力推動各項市政最大的底氣。

媒體追問蔣萬安，黨內除了鄭麗文、盧秀燕，是否覺得自己是黨內第三顆太陽？蔣萬安笑著看向旁邊的兩位副市長，「副市長們！呵呵呵，沒有啦！今天最重要，你們都很關心太陽，我們今天很關心地球。」他說，今天北北基桃四市就來是推動節能減碳，減碳存摺2.0全面升級，所以大家關心的是地球節能減碳。