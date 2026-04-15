「想找過世母親」妹死兄獨活　台中地院裁定不行國民審判

▲台中一對兄妹決意共同赴死，結果哥哥獨活遭起訴，法院近日裁定本案不行國民參與審理。（資料照／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中一對同母異父的兄妹，因為兩人都遇到生活困境，竟然決定在過世母親牌位前共同赴死，結果哥哥獨活，被依加工自殺罪起訴。法院考量，本件確實有揭露家庭私事可能，且陳男已經認罪，裁定本件不行國審。

檢警追查，陳男（52歲）與死者林女（45歲）為同母異父的兄妹，去年3月15日，陳男因為先前涉及刑案遭起訴，又遇到感情問題，導致情緒不佳，決定輕生。動手前傳訊息給妹妹林女透露此情，林女趕往哥哥家，兩人一同飲酒聊天。

孰料，陳男與妹妹林女情緒都不佳，決定要共同在母親牌位前赴死，但陳男因為輕生未果清醒，見到妹妹已經死亡，自行通報禮儀社，才揭開此案。檢方偵結後，認為陳男涉犯加工自殺罪嫌起訴。

該案本應由國民法官審理，但陳男聲請改回通常程序審理，主因是坦承有幫助他人輕生犯意，導致妹妹因此身亡，但雙方是因為聊到種種不幸，想跟逝去的母親重聚，該案是家庭隱私，倘若經國民法官審理，會遭媒體報導，造成二度傷害。

陳男主張，已經坦承犯罪，又依照本案情節，無因國民法官參與本案審理，達到反映國民正當法律情感等必要。

台中地院說，本案陳男已經認罪，且罪責、科刑沒有重大爭議，不具國審公益性。本案從被告、被害人、家屬均為親屬，因陳男犯罪行為造成傷痛，往後須面對、修復與陳男之矛盾困境，外人難以想像對家人間之衝擊。

法院說，本案勢必涉及家庭內部隱私，因此綜合上述考量後，裁定本件不行國民參與審判。

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