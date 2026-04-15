台南拚交通安全！死亡事故逐年降7%　黃偉哲：道安全面動起來

▲台南市政府推動交通安全政策，全面提升友善用路環境。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

交通安全，不只是數字的起伏，而是一條條生命的重量，台南市政府為提升整體交通友善環境，對準「減少事故、守住生命」這條底線全面出手，市長黃偉哲指示，道安團隊以工程、教育、執法（3E）為核心，整合33項具體作為，從源頭管理著手，透過每月道安會報滾動檢討，力拚逐年降低交通事故死亡人數。

市府指出，配合行政院中央道路交通安全會報政策，將以112年為基期，逐年降低交通事故死亡人數7%。當年台南市A1死亡人數為176人、A30為296人，市府訂定115年目標為A1降至137人、A30降至230人，並提報中央逐月管考，展現壓力測試下的治理決心。

交通局表示，為達成減量目標，市府持續強化事故風險管理與跨局處合作機制，透過道安會報邀集專家學者，針對事故型態、肇事原因及高風險族群進行系統分析，據以擬定精準防制作為。從數據來看，114年A30死亡人數增幅已由前8月的27.5%，收斂至全年2.7%；115年1月A30死亡人數為24人，較112年減少6人、降幅達20%，顯示政策逐步發揮成效。

交通局進一步說明，警方針對事故熱點路口提高見警率，是依據各轄區事故資料分析後的精準執法策略，透過重點時段與路口強化違規嚇阻，有效降低高風險行為發生。另各分局依交通特性與歷史數據設定事故防制指標，並透過內部目標管理機制，逐月檢討精進，形成整體防護網。

在具體措施上，工程面持續優化行人安全設施，改善標誌標線與路口視距；教育面深入校園、社區及高齡族群，強化風險意識；執法面則結合警察局推動精準執法，三管齊下建構交通安全防線。同時跨局處推動「道路交通安全多元提升計畫」33項重點工作，針對不同事故型態與區域特性提出對應改善方案。

交通局強調，交通事故成因複雜，唯有透過大數據分析與分區治理，才能精準對症下藥。市府將持續以3E策略為核心，從道路設計、用路行為到執法管理全面強化，逐步降低事故風險。

城市的速度，不能用犧牲安全來交換。當每一個路口都被重新檢視，每一次違規都被更精準地看見，交通不只是通行，而是對生命最基本的尊重。