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國道「飛天鐵條」直插擋風玻璃！驚悚瞬間曝　駕駛險登出人生

記者許宥孺／高雄報導

國道10號日前發生一起驚悚車禍！一部自小客車行經仁武段時，天外突然飛來一根超粗鐵條，狠狠砸穿擋風玻璃，所幸駕駛命大無傷，他也將車禍瞬間放上網路，直呼「幸運的活了下來」。

▲國道血滴子（圖／莊先生提供）

▲▼國道血滴子！飛天鐵條突然砸向車子。（圖／莊先生提供）

▲國道血滴子（圖／莊先生提供）

事發在13日下午3點25分，35歲莊姓男子駕駛自小客車，行駛在國道10號東向5公里處，就在從中線車道變換至外側車道時，前方突然飛來不明物體，直直的朝莊先生的車迅速飛來，莊先生反應不及，擋風玻璃瞬間被不明物撞上，硬生生被砸穿一個大洞。

「蹦幾勒驚大聲，我幸運的活了下來！」對於車禍瞬間，莊先生想起時仍心有餘悸，因為短短幾秒完全無法反應，擋風玻璃就被一根超粗鐵條給砸穿，玻璃瞬間裂成蜘蛛網狀，還噴散治副駕駛座，而肇事的鐵條就卡在儀表台上，稍有不慎就恐釀成嚴重事故。

▲國道血滴子（圖／莊先生提供）

▲▼鐵條卡在儀表台上，玻璃四散在車內。（圖／莊先生提供）

▲國道血滴子（圖／莊先生提供）

國道警方表示，自小客車遭到不明車輛掉落鐵條擊中，莊姓駕駛沒有受傷，後續自行到國道岡山分隊報案，警方將調閱高公局CCTV影像追查肇事車輛依規定處理。

警方強調，駕駛人裝載貨物行駛高速公路，貨物應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免貨物掉落致後方車輛閃避不及而發生交通事故，危害自身及其他用路人安全。違者依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款處汽車駕駛人新臺幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰。

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