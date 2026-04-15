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養生館爆乳妹真面目「最老48歲」！阿姨收費曝光　來都來了+500排毒

▲蘆洲情色養生館網路宣傳照片。（圖／翻攝網路，下同）

▲蘆洲情色養生館網路宣傳照片。（圖／翻攝網路，下同）

記者陸運陞、戴若涵／新北報導

新北市蘆洲區三民路一間養生館日前遭警方查獲，提供以加價500元方式，可加購「半套」性交易的服務，現場包括負責人、按摩師、男客均被依照社會秩序維護法裁罰。孰料，稽查人員14日上門時發現，店家更名後照樣進行性交易，再逮2名男客。

據了解，該店家涉嫌長期從事不法行為，在網路上還用身材姣好的爆乳、細腰、長腿辣妹照來招攬客人，警方日前持新北地院的搜索票前往該養生館搜索，當場查獲按摩師以加價500元提供「手拉胚」服務，帶回負責人、按摩師、男客共3人，全案依社會秩序維護法送辦裁罰。

▲蘆洲情色養生館網路宣傳照片。（圖／翻攝網路，下同）

案發過後，新北市政府公共安全稽查小組實施全面稽查，發現該店家除未經申請變更建物用途即經營養生館，更私下媒介性交易，由工務局依建築法實施裁罰並限期改善，惟該店家經多次通知，仍未於改善期限內變更使用用途，違規事實明確。

稽查人員14日上門時發現，該建物用途仍未變更、消防措施亦有違規情事，甚至店家更名繼續營業，新北市政府公共安全稽查小組經評估，認該址危害公共安全及治安甚鉅，當場依程序實施斷水斷電。

另外，稽查人員上門時，發現在網路上狂發辣妹照攬客的養生館，現場「小姐們」卻都是40歲左右的越南阿姨，包括，40歲阮女、37歲阮女、43歲梅女等人。

▲蘆洲情色養生館遭查緝，右為48歲黎姓按摩師。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲蘆洲情色養生館遭查緝，右為48歲黎姓按摩師。（圖／記者陸運陞翻攝）

據悉，店內共7名「小姐」，年紀最大的為48歲黎女，全都是從越南遠嫁台灣，經由同鄉介紹來店上班，開價每小時1300元，可加價500元進行「手工排毒」，小姐們採輪班制，一個時段約有2至3名小姐服務男客。而稽查當天，現場也有2名男客似乎完全不在意辣妹變阿姨，在美容室內裸體消費當場被逮。

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