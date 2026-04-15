寵物用藥新制「直接註銷」　農業部：將另立新法

▲寵物用藥新制引發爭議。（資料照／記者許敏溶攝）



記者邱俊吉／台北報導

近期寵物用藥制度惹議，多名立委今於立院衛環委員會質詢時直指，法令不夠貼近動物醫療現場，才會引發飼主及獸醫界反彈。對此，衛福部、農業部均回應，政策方向將調整，不過衛福部強調，不會修改《藥事法》，而農業部則稱，近日將註銷原定7月上路的管理辦法，另立新法。

衛福部部長石崇良在答詢時表示，目前已與農業部形成幾項共識，首先是維持既有701項公告可用於動物保護用途的人用藥品，將持續提供獸醫師使用，不會中斷臨床需求；此外，未來在供應方式上，獸醫師若需使用人用藥品，將由藥局、藥商直接供應給獸醫院所，再由獸醫師使用，不會開放其他管道。

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▲石崇良今於立院說明寵物用藥相關疑慮。（圖／記者邱俊吉攝）

對於外界訴求修改《藥事法》，石崇良則直言，「沒這必要」，因《動保法》第4條已規定，在動物用藥不足時，才以人用藥補充，這本身就是分流設計，而《藥事法》則是針對人用藥的管理體系，藥品是依人體需求開發，並非為動物設計，所以不必透過修《藥事法》來因應寵物用藥。

農業部防檢署署長杜麗華則說，現行制度導致獸醫端在急診、夜間或偏鄉等情境下，面臨用藥取得不便的問題，為此農業部已彙整各界意見，原規劃將人用藥轉作動物使用的品項，由核准制改為公告制，並研議備藥機制及簡化標示程序，以提升藥品供應彈性。

不過杜麗華也說，經過檢討後，政策方向已轉為「註銷原有管理辦法」，並重新制定更貼近臨床需求的新制度，目前相關公文正在進行中，近日即可對外公告；她並指出，新制度將採藥商、藥局雙軌供應模式，藥商可供應品項已由原本144項擴大至701項，後續將滾動檢討。