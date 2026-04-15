國共時隔10年會面　國台辦評價鄭麗文訪陸：對兩岸兩黨有重要意義

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

針對中國國民黨主席鄭麗文日前率團訪陸的成果，以及民進黨指控「對台十項措施」是「統戰脅迫」，大陸國台辦發言人陳斌華今（15）日於例行記者會也回擊。他首先高度評價「鄭習會」對兩岸關係具有重要指引意義，國共兩黨領導人時隔10年再次會面，對兩黨關係、兩岸關係發展具有重要意義，包括新發佈「十項促兩岸交流措施」也廣受台胞好評。

在今15日國台辦記者會上，有記者問及如何評價國民黨主席鄭麗文一行訪陸成果。發言人陳斌華表示，應中共中央和習近平總書記邀請，鄭麗文主席於4月7日至12日赴江蘇、上海、北京參觀訪問。習近平總書記10日上午在北京會見鄭麗文主席併發表重要講話，為兩黨關係、兩岸關係發展指明瞭方向，在海峽兩岸和國際社會產生重大深遠影響。

陳斌華強調，「國共兩黨領導人時隔10年再次會面，對兩黨關係、兩岸關係發展具有重要意義。」他指出，為推動兩岸關係和平發展、增進同胞親情福祉，中央台辦受權發布了十項促進兩岸交流合作的政策措施，「受到廣大台灣同胞的廣泛好評和熱烈歡迎。」

陳斌華指出，國共兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，加強交流對話，保持良性互動，堅持以正確認同促進心靈契合，堅持以和平發展守護共同家園，堅持以交流融合增進民生福祉，堅持以團結奮鬥實現中華民族偉大復興，符合歷史發展大勢，符合兩岸同胞共同心聲，符合中華民族整體利益，有利於為兩岸謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀復興，把兩岸關係的未來牢牢掌握在中國人自己手中。

陳斌華表示，「不論國際形勢、台海形勢如何風雲變幻，人類發展進步的大方向不會改變，中華民族偉大復興的大趨勢不會改變，兩岸同胞走親走近、走到一起的大潮流不會改變。這是歷史定律，我們有充分的自信。」

▲「 鄭習會」會後，習近平發布四點對台意見 。（圖／翻攝 新華社）

另外，針對「鄭習會」後，中共中央總書記習近平重要講話精神與後續國台辦如何貫徹落實？陳斌華表示，4月10日，中共中央總書記習近平在北京會見鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團，就推進兩黨關係、兩岸關係發表了重要講話。這是時隔10年兩黨領導人再次會面，開啟了國共兩黨交往的新篇章，具有重要意義。

習近平就兩岸關係發展提出了四點意見，陳斌華表示，深刻闡明新形勢下推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業的大政方針，揭示兩岸同胞同屬中華民族、都是中國人，傳承弘揚中華文化，強化正確認同，促進同胞心靈契合的重大意義；揭示兩岸同屬一個中國，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，守護中華民族共同家園的堅定決心；展現我們繼續秉持兩岸一家親理念，推動兩岸交流融合，增進同胞民生福祉的誠意善意；激勵兩岸同胞團結奮鬥，攜手共創祖國統一、民族復興的美好未來。