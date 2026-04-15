李洋背債3千萬「仍捐1000萬」！女主播讚：這樣的胸懷多數人比不上

▲廖芳潔發文力挺李洋。（圖／翻攝自廖芳潔FB）



記者施怡妏／綜合報導

李洋在成為運動部首任部長後，13日公開宣布，將把奧運金牌獲頒的加碼1000萬獎金，全數捐贈給公益團體。主播廖芳潔大讚，對於李洋捐出千萬獎金的舉動感到無比佩服，若是自己收到千萬獎金，一定會拿去投資或是還房貸，這樣的胸懷並不是多數人辦得到的。

主播讚李洋胸懷難得

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主播廖芳潔在臉書發文，若自己背著動輒兩千多萬的房貸，又突然拿到上千萬元獎金，第一時間多半會選擇拿去投資，或是償還房貸，而非直接投入公益。她自嘲，自己是「少賺幾千就會心疼荷包」的人，看到李洋願意把大筆獎金投入公益，打從心底感到敬佩。

廖芳潔表示，李洋作為政治新人，未來表現究竟如何，現在還無法下定論，不過，就這次捐款行動來看，她認為這樣的胸懷是多數人絕對比不上的，「這點完全不用戰！」

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李洋霸氣捐出1000萬元

根據監察院申報資料，李洋名下擁有超過3401萬元的存款，但也背負高達3638萬元的債務。儘管財務結構呈現高額房貸壓力，李洋仍將中華奧會榮譽主席林鴻道發放的1000萬元獎金全數捐出去。

李洋在臉書發文，「現在我作為運動部長，我更在意的是制度與環境，因此這筆獎金，我建議林董事長直接回饋給社會更需要的地方」。貼文至今超過11萬人按讚，不少網友、政治人物都留言力挺，表達對「金牌部長」的敬佩。

▼李洋。（圖／記者李毓康攝）

