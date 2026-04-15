想替病孫求平安　阿嬤急追媽祖「來得及嗎？」神轎突停下像在等她

▲白沙屯媽祖。 （圖／記者黃彥傑攝）



記者施怡妏／綜合報導

白沙屯媽祖徒步進香今（15）日進入第三天行程，「粉紅超跑」遶境隊伍吸引大批信徒隨行，一名信徒分享，因為一歲半的孫子長期受感冒、過敏與肺炎反覆所苦，經常進出醫院，阿嬤想帶孫子衣服去鑽轎底，很擔心會錯過神轎，他安慰阿嬤「媽祖會等妳」，沒想到神轎真的在停下來休息，彷彿在等待阿嬤。

一名信徒在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發文，在龍井車站遇到一位阿嬤，見面第一句話就是問「你們是要去追媽祖嗎？」接著提到，自己想帶孫子的衣服去鑽轎底。孫兒年僅一歲半，卻長期受到感冒、過敏與肺炎困擾，反覆進出醫院，也常常哭鬧，讓家人照顧起來相當辛苦。

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送上神衣與壓轎金結緣

原PO感嘆，從阿嬤的眼神裡看見的是滿滿心疼與無助，便幫忙查看神轎動向，並告訴阿嬤神轎快到追分了，但阿嬤仍擔心來不及趕上，當下原PO對阿嬤說了一句「媽祖會等妳」，並送了一件小神衣與壓轎金和阿嬤結緣。

▲白沙屯媽祖。（圖／翻攝臉書／拱天宮）



神轎停下休息 像是在等待阿嬤

沒想到，白沙屯媽祖後來真的在福懋油品一帶停下來休息，這樣的時間點與過程，讓原PO驚呼「就像在等阿嬤一樣」。原PO感性表示，「有些事情不是巧合 ，是媽祖知道誰在等祂，也知道誰需要被幫助」，而自己只是剛好站在那個位置，把一份心意傳遞出去，「願孩子平安健康長大，也願每一份牽掛，都能被接住。」

貼文曝光，網友感動直呼「真感人，媽祖娘娘會照顧誠心的人」、「在媽祖的香路上，你只要帶著一顆虔誠的心默默地跟隨著媽祖，無意間你會發現媽祖早已安排好了，讓善的循環繼續下去」、「文章看完，眼睛也濕濕的了」、「這也許就是真意」、「有太多奇蹟是無法說明解釋的」。