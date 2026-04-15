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國光客運油價成本月增600萬　交通部：公路客運5月將達調漲點

▲▼交通部長陳世凱。（圖／記者周湘芸攝）

▲交通部長陳世凱。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

中東戰事影響國際油價飆漲。立委今質詢表示，原先在危險邊緣的國光客運3月油料成本就增加600萬元，擔心這波衝擊撐不住。交通部表示，公路客運預計5月就會碰到基本運價調漲點，交通部今年預估將補貼業者1.21億元。

國民黨立委魯明哲今於立法院質詢指出，目前無鉛汽油自3月初以來已成長17%，柴油漲16%，對於公共運輸產生很大衝擊，過去幾年公車、客運業者都陸續減班、減路線，擔心因為這波油價衝擊造成更大影響。

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魯明哲舉例，國光客運本身就在財務危險邊緣，根據國光客運指出，3月1日至3月31日油料成本就比平常多了600萬元，每天約增加20萬元。另外，若中東戰事持續延燒，私人油品公司不見得能長期配合吸收，交通部是否有因應措施？

交通部長陳世凱指出，公共運輸票價到年底前都未規劃調漲，除了由中油吸收，國內航線成本也由交通部編列預算還給中油。至於公共運輸快要碰到調漲點，若業者提出申請就會讓它調，交通部也會提出票差補貼，不會直接影響民眾。另外，貨運價格目前也在審議中，會在核定價格下浮動，海運若有需要票價補貼都會由交通部想辦法。

民進黨立委李昆澤質詢也說，針對油價補貼機制，4年前俄烏戰爭就有相關討論，當時公路客運有進行補貼，計程車沒有，目前全台計程車8萬9千多輛是採用燃油，交通部是否有補貼機制？

公路局長林福山指出，公路客運本身有內建因應油價臨時費率調整機制（CRF），從3月1日至3月31日平均柴油價格為28.3元，而目前CRF調整門檻是29.6元，預計5月就會碰到門檻，客運公會應該會啟動機制，未來若公會送件申請調漲，就會討論處理，以今年5月至12月試算，交通部預估需要1.21億元經費補貼，下一次再啟動調整則要達到約39元。

李昆澤表示，計程車也很辛苦，過去是採取油價折讓，發行油卡抵扣，這次是否有納入補貼？

陳世凱表示，過去計程車油價一公升是5元，平均一個月補貼400公升，一名司機就要補貼2千元，以此試算計程車補貼一個月約要1.9億元預算，目前包括公路客運、計程車都有在檢討。

李昆澤表示，整體來說計程車今年補貼要10億元預算，交通部應該減少燃料依賴，建立多元能源供應管理。

針對物價影響，陳世凱也說，由於海運進口原物料運費成長不高，出口成長比較高，空運進出口調漲幅度也都是業者可接受範圍，預估對物價影響不大。

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