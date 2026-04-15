南投縣照顧服務員職業訓練專班5／8開課　45+歲民眾免訓練費

▲南投縣精神病人長期照顧服務中心運作情形。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為因應縣內長期照顧人力需求、提升照顧服務品質，並協助該縣失業民眾習得一技之長、增加就業機會，特別開辦「照顧服務員職業訓練甲班(竹山華恩)」，歡迎對從事照顧服務工作有意願者，歡迎踴躍報名參訓。

南投縣社會及勞動局表示，本次本職訓班委託南投縣私立華恩聯合居家長照機構辦理，課程包括：長期照顧服務願景與相關法律基本認識、認識家庭照顧者與服務技巧、心理健康與壓力調適、人際關係與溝通技巧、身體結構與功能、疾病徵兆之認識及老人常見疾病之照顧事項、急救概念、居家用藥安全、意外災害的緊急處理、清潔與舒適協助技巧、營養膳食與備餐原則、家務處理協助技巧、活動與運動及輔具協助、就業市場趨勢分析、臨床實習等豐富學術科內容。

縣府社會及勞動局說明，目標參訓對象為16歲以上之失業民眾或特定對象失業者；特定對象（45歲以上中高齡、原住民、二度就業婦女、身心障礙者、獨力負擔家計者、長期失業者、低收入戶及中低收入戶中有工作能力等）符合以上申請身分者經審核通過並取得結業證書者，依該班次核定訓練費用為全額補助。

該專班自即日起至4月27日截止報名，訓練期間自5月8日至29日，訓練地點為竹山鎮延正路5-7號、竹山鎮延正路10-3號；報名電話：049-2207869黃小姐，或到「台灣就業通（https://its.taiwanjobs.gov.tw/Course/Detail?ID=162763）」網站查詢。