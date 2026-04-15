　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投縣照顧服務員職業訓練專班5／8開課　45+歲民眾免訓練費

▲南投縣精神病人長期照顧服務中心運作情形。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲南投縣精神病人長期照顧服務中心運作情形。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為因應縣內長期照顧人力需求、提升照顧服務品質，並協助該縣失業民眾習得一技之長、增加就業機會，特別開辦「照顧服務員職業訓練甲班(竹山華恩)」，歡迎對從事照顧服務工作有意願者，歡迎踴躍報名參訓。

南投縣社會及勞動局表示，本次本職訓班委託南投縣私立華恩聯合居家長照機構辦理，課程包括：長期照顧服務願景與相關法律基本認識、認識家庭照顧者與服務技巧、心理健康與壓力調適、人際關係與溝通技巧、身體結構與功能、疾病徵兆之認識及老人常見疾病之照顧事項、急救概念、居家用藥安全、意外災害的緊急處理、清潔與舒適協助技巧、營養膳食與備餐原則、家務處理協助技巧、活動與運動及輔具協助、就業市場趨勢分析、臨床實習等豐富學術科內容。

縣府社會及勞動局說明，目標參訓對象為16歲以上之失業民眾或特定對象失業者；特定對象（45歲以上中高齡、原住民、二度就業婦女、身心障礙者、獨力負擔家計者、長期失業者、低收入戶及中低收入戶中有工作能力等）符合以上申請身分者經審核通過並取得結業證書者，依該班次核定訓練費用為全額補助。

該專班自即日起至4月27日截止報名，訓練期間自5月8日至29日，訓練地點為竹山鎮延正路5-7號、竹山鎮延正路10-3號；報名電話：049-2207869黃小姐，或到「台灣就業通（https://its.taiwanjobs.gov.tw/Course/Detail?ID=162763）」網站查詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 6645 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
山本由伸7.2局好投問天、大谷翔平連48場上壘　道奇賞大都會
直播名店「東港強」爆倒債失聯！　工廠門市關門
年輕工程師長滿危險息肉！　醫曝三餐搖頭
「勇腳伯」苦追白沙屯媽祖　路邊休息遭驅趕！民眾不忍發聲
京都男童非迷路？陳屍地「在地人才知」　老農揭疑點
養生館爆乳妹真面目「最老48歲」！　來都來了收費曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮193線吉安溪橋施工！4/20起南下車道封閉　單線雙向通行

南投啟動國中會考獎勵雙軌方案　優秀生在地升學最高領10.5萬

打造安全交通環境！花蓮警祭4大措施　嚴查毒、酒駕零容忍

南投縣照顧服務員職業訓練專班5／8開課　45+歲民眾免訓練費

台南拚交通安全！死亡事故逐年降7%　黃偉哲：道安全面動起來

暨大護理學院原民專班　報考費、第一學期免學雜住宿費

台南善化驚見「機車保齡球」　駕駛恍神連撞15車

台南土城消防深入砂崙里夜訪宣導　逐戶檢視強化防火安全網

南投縣推青年一日企業參訪與職場體驗　今年偕在地業者辦理20場次

金門棋牌社2年內爆增87%　議員直指縣長要負很大的責任

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

吳姍儒被吳宗憲演唱會「感動哭」　見曾沛慈爆紅⋯曝她反差真面目

IU看邊佑錫10年變化「更帥了」　他劇中大秀八塊肌...晚餐不吃惹

母抱重病兒跪地求媽祖　「粉紅超跑」停轎5分鐘！數萬人看哭

川普嗆封港：船隻靠近「全面消滅」　伊朗揚言報復

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

花蓮193線吉安溪橋施工！4/20起南下車道封閉　單線雙向通行

南投啟動國中會考獎勵雙軌方案　優秀生在地升學最高領10.5萬

打造安全交通環境！花蓮警祭4大措施　嚴查毒、酒駕零容忍

南投縣照顧服務員職業訓練專班5／8開課　45+歲民眾免訓練費

台南拚交通安全！死亡事故逐年降7%　黃偉哲：道安全面動起來

暨大護理學院原民專班　報考費、第一學期免學雜住宿費

台南善化驚見「機車保齡球」　駕駛恍神連撞15車

台南土城消防深入砂崙里夜訪宣導　逐戶檢視強化防火安全網

南投縣推青年一日企業參訪與職場體驗　今年偕在地業者辦理20場次

金門棋牌社2年內爆增87%　議員直指縣長要負很大的責任

遭民眾黨開除丟立委待業中　李貞秀談下一步笑稱「把包包賣一賣」

8歲陸男尿液突呈「醬油」色　醫一看指：是「吃紅血球」的怪病

向太買房買地給兒媳！3原因「登記郭碧婷名下」　向佐只有居住權

友借門號「傳簡訊賺錢」　新北男被判刑7個月

萊爾富變身「台版LAWSON」？日系神級茶飲才39元　網驚：慢了剩空櫃

濱臨絕種黑面琵鷺趴臥後龍濕地　嘴、腳遭魚線纏繞搶救不治

結婚4月「陳晨威才曝隱藏技能」！炫：不要以為我只會棒球 辣妻秒吐槽

山本由伸7.2局好投問天、大谷翔平連48場上壘　道奇賞大都會7連敗

日本參拜一半「台人突然冒1句」真的太鬧　網秒懂：別亂許願

開除後當背骨仔狂上綠媒　李貞秀：打黃國昌因「怕柯文哲被架空」

【血壓飆破180】兒子喜報考98分！　老爸追問哪科竟是「全科集大成」

地方熱門新聞

金門棋牌社2年內爆增87%

台南善化驚見「機車保齡球」駕駛恍神連撞15車

具刑事歷練與領導能力　李貫豪接任池上聯合所所長

南投縣推青年一日企業參訪與職場體驗

台南土城消防深入砂崙里夜訪宣導逐戶檢視強化防火安全網

花55元爽中200萬！台南柳營7-11開出特獎幸運兒抱走大獎

台南拚交通安全！死亡事故逐年降7%道安全面動起來

行政院工程會現勘台南捷運藍線一期工程經費審議過關後即可招標

防汛超前部署！台南消防第六大隊安南區實兵演練鎖定4處易淹水熱區

國會評鑑雙冠王！陳亭妃奪兩大指標第一

南投縣照顧服務員職業訓練專班5／8開課

暨大護理學院原民專班報考費、第一學期免學雜住宿費

賴清德現身拱天宮！親迎白沙屯媽祖出神龕

縣市首長齊聚白沙屯媽祖起駕

更多熱門

相關新聞

南投115年度失業者職業訓練　4月起陸續開跑

南投115年度失業者職業訓練　4月起陸續開跑

為提升失業及待業民眾學習一技之長，及早投入勞動市場、順利就業，南投縣社會及勞動局委託南投縣新南投婦女之友會等10個單位承辦失業者職業訓練，歡迎該縣年滿15歲(含)以上，具有就業意願之失業及待業民眾逕洽培訓單位報名參訓。

扶輪社捐教學設備　助雲二監長照技訓升級

扶輪社捐教學設備　助雲二監長照技訓升級

水耕蔬菜進屏東監獄　跨界打造「植物教室」

水耕蔬菜進屏東監獄　跨界打造「植物教室」

基隆培育照護專業新血　為長照注入溫暖動能

基隆培育照護專業新血　為長照注入溫暖動能

雲二監照顧服務員班　16人全通過檢定

雲二監照顧服務員班　16人全通過檢定

關鍵字：

照顧服務員職業訓練

讀者迴響

熱門新聞

舒華、柯震東爆祕戀！　柯媽讚她「大方有家教」

南韓宣布「援助伊朗」

萬華自助餐打菜正妹是「全台億級女神」

她消失演藝圈20年現身了！

兄弟投捕溝通失靈　連主播都說重話了

白沙媽夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點

疲老闆撐不住了！爆欠債風波後宣布收攤

這3種「網紅鞋」正在摧毀你的腳

表面隨和「其實超難搞」星座

名醫夫婦診所整棟求售　開價6.5億中山區最貴

即／屍體證實是「京都失蹤11歲男童」！

拿「資遣費」就得走？　律師：多數人第一步就答錯

舒華柯震東爆祕戀「2年前合照同框」洩端倪！

田馥甄鬆口認了「生命中最重要的男人是他」

李貞秀轟高虹安「民眾黨罪人」：她男朋友每個月拿基金會50萬

更多

最夯影音

更多
白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光
朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面