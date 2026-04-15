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絕非迷路？京都男童陳屍地「在地人才知」　老農揭疑點：狗都沒吠

▲▼日北京都府南丹市11歲男童安達結希失蹤案，4月14日京都府警方發現遺體並展開調查。（圖／達志影像／美聯社）

▲安達結希失蹤案引發國際關注。圖為京都府警方發現遺體。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

日本京都府南丹市11歲男童安達結希失蹤20多天後，本月13日在距離學校僅1.7公里的山林小徑被發現，但遇害細節與凶手依然不明。不過，居民對於遺體發現地點非常震驚，因為只有非常熟悉地形的在地人才會涉足。

陳屍地點太偏僻　居民懷疑不單純

日媒引述一名住在附近的同校家長說法指出，遺體發現地點是一個被大自然環繞的地方，除了陡峭斜坡之外，四周盡是水田與山林，周遭住家很少而且幾乎沒有小孩，因此如果出現陌生學童，鄰居們應該一眼就能注意到才對。

該家長透露，男童遺體位於一條通往池塘的山間小徑，但道路並非一直深入山區，而是步行約10分鐘後就會繞一圈回到原點，「我小時候還會去池塘玩，但現在就連當地人幾乎都不進去了，大概只有附近務農的人會去。這個時節正忙著耕田，農夫每天都會下田，只要有可疑的人出現馬上就會傳開。如果是不認識的人走那條路，除非對地形很熟悉而且趁半夜過來，否則一定會被發現。」

▲▼安達結希的遺體於13日下午，在京都府南丹市某山林與農田之間被發現，地點位在園部小學西南方約2公里。（圖／達志影像／美聯社）

一名住在當地多年的60多歲男性居民也指出，池塘小路根本不是一般孩子會誤闖的地方，「要說小學生會自己迷路走進去？我覺得絕對不可能。那條通往池塘的路，如果不是當地人或對地形很熟的人，根本不會進去。」

另一名在附近務農的80多歲居民透露，他每天早上10點至下午4點多都在田裡工作，13日被警方告知搜索事宜，封鎖線拉了一整晚都沒拆，「發現遺體的地方，頂多只有我會去遛狗，平常根本沒人去。如果附近有小孩或是有人倒在那，我的狗一定會吠叫，但當時什麼動靜都沒有。」

此人繼續說道，「我怎麼想都不覺得遺體在那裡待了很久。我覺得一定是對地形很熟的人，把遺體運過來丟在那裡的」，強調絕對不是意外。

▼4月15日京都府警察正在搜查男童住所。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日北京都府南丹市11歲男童安達結希失蹤案，4月15日京都府警察正在搜查其住所。（圖／達志影像／美聯社）

疑點重重　男童失蹤死因不詳

安達結希就讀南丹市立園部國小5年級，3月23日上午8時左右，由繼父開車載往學校參加畢業典禮，未料從此失蹤。繼父宣稱親眼看見孩子下車，當天上午11時45分畢業典禮結束後，校方聯絡家屬表示男童並未到校，才驚覺大事不妙。

警方調閱校內監視器後發現完全沒有拍到安達結希的身影，顯示他下車後並未進入學校。此外，當天也沒有任何老師與學生目擊男童到校。

解剖結果顯示，男童推定死亡時間落在3月下旬，但確切死因「不詳」。警方指出，其遺體並未發現重大外傷或侵害跡象，身上衣物也沒有顯著損壞，因此目前無法立即斷定涉及刑事犯罪，正針對死因與案發過程持續追蹤調查。

值得注意的是，安達結希的隨身物品散落範圍極廣，3月29日在距學校約3公里的山中隘口路邊護欄後方尋獲黃色書包，4月12日在距學校約6公里處找到球鞋，此次遺體發現地則距學校1.7公里，三處地點互不相連，令案情更添疑點。

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▼安達結希失蹤20多天後被尋獲，但已不幸身亡。（圖／京都府警察）

▲安達結希。（圖／京都府警察）

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