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運將、保全都要良民證「立委卻不用」　內政部曾回應過！

▲▼立法院院會，朝野再度進行表決。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院會。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

在台灣，計程車司機、保全甚至外送員，入職時多半被要求檢附「良民證」，但代表民意的立法委員卻無此限制。律師林智群近日發文質疑，有前科的人竟能擔任立委，痛批「地痞流氓都可以當？」此番言論引發廣大共鳴，其實早在2024年就曾有人在「公共政策網路參與平台」提案，要求有前科者不得擔任民意代表；當時內政部也有正式做出回應。

律師開酸：外送員都要良民證，立委不用？

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林智群日前在臉書發文，直言對現行制度感到奇怪。他指出，社會上隨便一個計程車司機或保全人員，都被要求具備良民證才能擔任，但國家最高立法機關的成員竟然不用。

他忍不住質疑道，「我們的立法委員竟然不用良民證？地痞流氓都可以當立法委員？」

網友炸鍋洗版：政治人物道德標準太低

貼文曝光後，大票網友紛紛洗版表示，「真的太誇張了，我只要有一點點前科，去找工作都不太好找了」、「最需良民證的，反而不用」、「這叫嚴以律人，寬以待己」、「當外送員都要繳交良民證了」、「立委哪有可能設立對他們不利的法律」、「沒有良民證就算了，還好幾條前科，真是台灣人的悲哀呀」、「良民證之外智商應該也需要測一下」。

▲曾有提案「前科者不得擔任民意代表」。（圖／翻攝自「公共政策網路參與平台」）

▲曾有人提案「有前科者不得擔任民意代表」。（圖／翻攝自「公共政策網路參與平台」）

曾有提案「有前科者不得擔任民意代表」　5504人附議

事實上，2024年5月就有網友於「公共政策網路參與平台」提案，要求有前科者不得擔任民意代表。提案者認為，民意代表掌握法案改革大權，道德標準應以最高標看待。該提案當時獲得5504人附議通過，正式進入政府回應階段。

內政部：已大幅修法掃除黑金

針對各界質疑，內政部當時回應，2023年6月9日已修正公布《公職人員選舉罷免法》第26條。針對曾犯內亂外患、貪污賄選、組織犯罪、毒品、槍砲、洗錢及加重詐欺等重罪者，只要經有罪判決確定，即「終身不得參選」。這已是採行更高標準來貫徹掃除黑金、確立清廉參政的目標。

內政部進一步解釋，雖然參政權受憲法保障，但基於比例原則，已針對侵害國家社會法益程度較重的犯罪行為進行限制。經與原提案人聯繫後，確認現行法規已符合其訴求，故予結案。

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