李貞秀失立委怒開撕　黃國昌：到底有沒有要錢？謊言戳破就改口

▲民眾黨新北市長參選人黃國昌舉行「新北反毒反霸凌 守護學童安心成長記者會」。左起新北汐金萬區議員候選人陳語倢、黃國昌、新北中和議員參選人陳怡君、新北土樹三鶯議員參選人吳亞倫 。（圖／記者劉耿豪攝）



記者陳家祥／台北報導

前民眾黨陸配立委李貞秀日前遭開除黨籍喪失立委資格，隨後馬上化身「昌黑」，14日便上遍綠媒控訴被黃國昌及黨內高層針對。對此，黃國昌今（15日）再次表示，李貞秀一而再、再而三說謊，「比對她自己說過的話就知道，就講清楚嘛，到底有沒有要錢？之前不是說沒有？謊言被戳破了以後現在改口，要把責任推到別人身上」。

李貞秀遭開除黨籍、喪失立委身份，民眾黨的開除理由中提到李「要錢補償換辭立委」，李則發聲明稱「不拿一分錢、不求任何職位」。黃國昌昨受訪證實，李確實索討立委薪資，且不止一次；此話一出引發李大反擊，連續接受親綠媒體政論節目專訪，痛批黃國昌偽君子、死樣子，槍口更對準秘書長周榆修及黨團主任陳智菡等人。

黃國昌今舉行「新北反毒反霸凌 守護學童安心成長」政見記者會後受訪表示，李貞秀在政論節目上沒有捍衛陸配參政權，選擇不斷自爆，只要回去看她之前講的話就會發現，「對於這種一而再、再而三說謊，比對她自己說過的話就知道，就講清楚嘛，到底有沒有要錢？之前不是說沒有？謊言被戳破了以後現在改口，要把責任推到別人身上」。

黃國昌表示，這些謊言不難去分辨，但他真的不想浪費時間在這種事情上，「我們選擇把我們的時間花在認真工作回應支持者期待」。

至於是否會公開會議錄音或相關紀錄？黃國昌說，完整會議記錄已經交給黨中評會，「我再說一次，從她自己說的話就知道，前後矛盾，到底有沒有要錢？不是一開始說沒有？後來不是承認有了？」這麼簡單的事實，真的不用浪費這麼多時間，應該把時間花在做重要的事情，回應支持者期待。