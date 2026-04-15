大陸近日「致函」我方！　呼籲全面恢復兩岸客運直航

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

近日，大陸海峽兩岸航空運輸交流委員會通過台北市航空運輸商業同業公會聯繫管道再次致函台方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。大陸國台辦表示，希望台灣方面順應民意，盡快取消對兩岸航空運輸的不合理限制，由兩岸航空公司根據市場需求自主安排航班計劃。

中國航協微信公眾號今（15）日早上宣布前述「致函」消息，並表示2023年以來，海峽兩岸航空運輸交流委員會多次致函台方，希望盡早回到既有安排上來，全面恢復兩岸客運直航，便利民航業界操作，服務兩岸民眾往來。

該消息指出，目前，大陸14個城市通航台灣。兩岸航空公司每周執飛310多個航班，平均客座率超80％。台胞赴烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等地旅遊熱情高漲。兩岸民眾一直呼籲恢復兩岸航線航點航班。航空業者也希望減少政策限制。

海峽兩岸航空運輸交流委員會表示，大陸方面願積極推動，支持兩岸航空公司根據兩岸空運相關安排和市場需求自主調整航線網絡。

對此，大陸國台辦發言人陳斌華今日於例行記者會上表示，兩岸空中直航極大便利了兩岸民眾往來，為增進兩岸同胞福祉發揮了重要作用。目前，兩岸航線受民進黨當局干擾，航點航班尚未完全恢復常態，大陸14個城市15個航點、每周執飛300余班客運航班（往返計為1班），與2020年前大陸61個航點、每周最高890班客運航班相比，仍有較大差距，嚴重影響兩岸同胞往來。

陳斌華指出，2025年乘坐空中客運直航航班往來兩岸的旅客超過578萬人次，目前兩岸航線的平均客座率超80%。兩岸民眾對兩岸直航航點全面復航的呼聲非常強烈。

「我們對兩岸空中直航航點全面復航沒有任何政策限制，障礙癥結完全在民進黨當局」，陳斌華表示，希望台灣方面順應民意，盡快取消對兩岸航空運輸的不合理限制，由兩岸航空公司根據市場需求自主安排航班計劃。