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大陸 大陸焦點 特派現場

再提多項「統一好處」　國台辦：統一後促進共同富裕

▲▼大陸國台辦發言人陳斌華。20260415（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

國民黨主席鄭麗文率團訪陸「2026和平之旅」落幕，大陸方面隨即宣布「十項促進兩岸交流合作的政策措施」。大陸國台辦今（15）日再次強調「統一好處」，表示和平統一後，大陸將推動兩岸實現公共服務和公共資源共享，並稱台灣無需在防務上巨額支出，財政稅收盡可用於改善民生，此外，在台灣促進共同富裕。

中共中央台辦12日受權發布十項促進兩岸交流合作的政策措施，涉及兩岸空中客運直航正常化、台灣農漁產品輸入大陸、上海及福建居民赴台灣本島個人遊試點等。

於今日例行記者會上，大陸國台辦發言人陳斌華表示，和平統一將給台灣經濟社會發展創造巨大機遇，將給廣大台灣同胞帶來實實在在的好處，將開創兩岸更加美好的未來。

陳斌華表示，和平統一後，在民生方面，大陸將推動兩岸實現公共服務和公共資源共享，為台灣同胞提供更多便利，使台灣地區民生物資供應更加充足、種類更加豐富，民眾可以享受更加物美價廉的產品，進一步降低生產生活成本。

陳斌華另稱，「有強大祖國做後盾，台灣地區無需在防務上巨額支出」，財政稅收盡可用於改善民生，充實年金、健保、勞保等經費，台灣同胞的醫療衛生、科教文體、社會福利水準會更高、保障會更好。

在就業方面，陳斌華說，大陸將進一步出台實施惠及台胞台企的政策措施，落實台胞台企同等待遇，為台胞在大陸學習、工作、生活創造更好條件，使台胞台企進一步分享大陸新產業新業態快速發展的機遇成果，獲得比在島內（指台灣）更多的就業選擇。

陳斌華表示，台灣積體電路、精密機械等優勢產業與大陸產業可以優勢互補，「合作賺全世界的錢」，農業、漁業、旅游等傳統產業將煥發新的活力，並充分帶動島內就業。

在住房方面，陳斌華說，大陸將積極採取措施，協助台灣地區城市更新、老舊房屋升級改造，幫助解決青年群體、弱勢群體等住房困難問題，逐步縮小貧富差距，促進共同富裕，讓台灣同胞的生活環境更加舒適。

在應急救災方面，陳斌華稱，大陸將全力支持台灣地區提升防災減災救災處置保障能力，完善災害預警響應機制，在台灣地區遭遇地震、風災、海嘯等重大自然災害或突發險情時，第一時間提供救災援助。大陸強大的應急救援力量盡可為台灣同胞所用。

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