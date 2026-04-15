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堅持論文沒抄襲　陳亭妃告藍營2人誹謗不起訴...求償160萬也吞敗

▲國民黨今再指控綠委陳亭妃論文抄襲。（圖／國民黨提供）

▲國民黨新北市議員林國春（左）、時任民黨文傳會副發言人呂謦煒，2023年在記者會指稱陳亭妃的博士論文涉及抄襲。（圖／國民黨提供）

記者黃哲民／台北報導

國民黨新北市議員林國春參選2024年立委期間，與時任國民黨文傳會副發言人呂謦煒開記者會，指稱民進黨立委陳亭妃的博士論文涉嫌抄襲，陳告林、呂2人涉犯《公職人員選舉罷免法》等罪嫌不起訴確定，改告2人連帶求償共160萬元，台北地院審結，今（15日）判決陳亭妃敗訴，可上訴。

判決理由指出，陳亭妃本案博論第24頁到第27頁，引用維基百科資料的段落全無上下引號、也無註腳，部分段落與維基百科網頁所示文字全然一致，呂謦煒在記者會表示「陳亭妃的博士論文上面，居然直接把維基百科的網址寫上去」、「請問陳亭妃，妳是博士，妳應該知道妳的引註要怎麼做」、「妳就是在抄維基百科嘛」等語，與事實無違。

其次，呂謦煒早在2020年11月，就上網申請Turnitin（圖靈）系統比對陳亭妃本案博論的原創性，陳亭妃是在本案記者會後，才於2023年12月5日上網申請，呂申請比對結果顯示相似度達25%，高於長榮大學規定「整體數值不超過13%，單一項目不超過5%」的門檻。

陳亭妃雖指稱呂謦煒申請比對時，沒勾選排除引用資料、參考書目等設定，但法官指陳亭妃也沒提出自行申請比對的結果，無從證明依照陳所說勾選的設定後，確實能通過長榮大學的審核門檻。

至於陳亭妃主張長榮大學從2020年起，才要求論文需通過上述圖靈系統比對、她的博論在此之前已通過校方審核，但法官指出，呂謦煒的申請書上，並沒標明這項差異，不能歸責呂沒查證。

陳亭妃強調她的博論經校方審定無抄襲，法官認為林國春、呂謦煒依照上述查證結果，表達個人意見，不構成誹謗，長榮大學也認定陳的博論部分文獻引述格式確有瑕疵，若位比對維基百科網頁，一般人很難分辨哪些段落是陳自己寫的。

法官指陳亭妃身為立委、是公眾人物，博論有無抄襲，是可受公評事項，縱然評論令陳亭妃不愉快，林國春、呂謦煒本案合理評論仍應受包容，判決2人免賠。

本案源於林國春2023年11月參選立委期間，在國民黨舉辦的「綠營文章一大抄？論文抄人再+1」記者會中，和呂謦煒指稱陳亭妃就讀長榮大學經營管理研究所、以《台灣六都行政管理績效衡量之研究》為題寫的博士論文，涉及抄襲維基百科，林、呂聲稱比對發現，兩者相似度達25%。

林國春與呂謦煒認為依照長榮大學的學術門檻，論文出現超過13%相似度，就不具備原創性，2人據此質疑民進黨已淪為系統性的「學術詐騙集團」，喊話當時爭取連任立委的陳亭妃道歉並退選。

▲▼民進黨立委陳亭妃不滿被指博士論文抄襲，控告國民及林國春等人加重誹謗。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳亭妃告林國春、呂謦煒涉犯《公職人員選舉罷免法》與加重誹謗等罪嫌，均不起訴確定。（圖／記者劉昌松攝）

陳亭妃後來順利連任立委，日前已獲民進黨提名參選2026年台南市長，她在本案堅稱親自發問卷蒐集研究資料，也請多位國民黨立委幫她填問卷，博論的六都數據均屬原創，她認為林國春與呂謦煒為了選舉不惜抹黑她和指導老師，因此告林、呂2人涉犯《選罷法》意圖使人不當選而傳播不實之事、《刑法》加重誹謗等罪嫌。

台北地檢署查出陳亭妃本案博論，跟維基百科，以及另2份他人的論文，確有相同段落文字，長榮大學函覆的論文審定結果，雖認為陳亭妃的博論未達違反學術倫理情形、情節重大須撤銷學位程度，僅需修改引注格式等瑕疵，但換言之，就是有違反學術倫理情事。

檢方認定林國春與呂謦煒對陳亭妃的質疑並非毫無根據，議論的事項屬於可受公評之事，評論未逾越合理範疇，應受受言論自由保障，處分林、呂2人不起訴確定。

陳亭妃再提本件民事訴訟，主張名譽權受損，要求林國春與呂謦煒連帶賠償160萬元。北院開庭時，陳委任律師出庭代打，指林、呂2人未盡查證責任，甚至不知陳是在哪年的博士班畢業，用來比對論文相似度的設定條件，也跟長榮大學所用的標準不同。

林、呂舉出陳亭妃博論，確與維基百科頁面文字有完全相同之處，他們因此判斷涉及抄襲，並聲請勘驗相關網址及函詢長榮大學。

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