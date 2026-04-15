李貞秀開戰怒轟偽君子　黃國昌：我不會花太多時間在這事情上

▲民眾黨新北市長參選人黃國昌舉行「新北反毒反霸凌 守護學童安心成長」記者會。（圖／記者劉耿豪攝）



記者陳家祥／台北報導

前民眾黨陸配立委李貞秀日前遭開除黨籍喪失立委資格，隨後馬上化身「昌黑」，14日便上遍綠媒控訴被黃國昌及黨內高層針對。對於李貞秀的相關指控，黃國昌今（15日）表示，「對於李貞秀這一連串的謾罵，我其實不會花太多時間在這件事情上」，李上這些綠媒的政論節目，面對過去不斷攻擊陸配的名嘴，沒有利用機會好好捍衛陸配的參政權，反而自爆燃燒自己，這樣對她自己、對陸配真的好嗎？

面對記者詢問李貞秀相關的問題，黃國昌今舉行「新北反毒反霸凌-守護學童安心成長」政見記者會後受訪說，他只統一回答這一次。他強調，他一向對於曾經一起工作過的同事，不會有超過事實描述以外的情緒反應，這是他一貫原則。

「對於李貞秀這一連串的謾罵，我其實不會花太多時間在這件事情上。」黃國昌說，他覺得有點可惜，李貞秀上了這些綠媒的政論節目，面對過去不斷攻擊陸配的名嘴，沒有利用機會好好捍衛陸配的參政權，結果反而選擇自己在綠媒上不斷自爆燃燒自己。

黃國昌建議李貞秀好好想一想，這樣對她自己，對陸配真的好嗎？他說，對民眾黨來講，選擇的是把時間留給完成選民的託付，「我們選擇在這邊認真工作，選擇回應支持者的期待。相信這才是所有民眾黨公職包括我在內，認為真正重要的事情」。