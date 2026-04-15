南投露營區老闆「火燒下體」虐死員工　二審4嫌全部減刑

▲謝等3人對張姓男子施以私刑，造成張男重傷死亡。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

南投縣中寮鄉1處露營區老闆謝姓男子2024年夥同3名員工，對1名張姓員工施以私刑，造成張男重傷死亡，南投地院一審依傷害致死罪判謝14年6月，其餘3人11年6月至14年。案件上訴二審，台中高分院今天（15日）撤銷原判，改判謝10年6月，其餘人也改8年6月至10年2月。仍可上訴。

台中高分院由審判長陳宏卿，法官胡宜如、陳玉聰組成合議庭，將原判決撤銷，仍依傷害致死罪論處，但謝的部分改判10年6月，共犯何男改判10年2月、許男9年、徐男8年6月。可上訴。

本案發生在2024年5月11日，謝男疑不滿張姓員工的工作態度、生活習慣，竟夥同徐、許、何等3名員工毆打張男，眾人先將張男帶到一處販賣物品的福利社，並將現場所有物品，包括掃把、塑膠椅、水管等10多種工具當成刑具，不斷施以暴行。

▲南投中寮一處露營區2024年發生命案。（圖／資料照）



直到張男倒臥在地一動不動，眾人一度以為張男「裝死」，用打火機燒灼死者下體、傷口抹鹽，驚覺「不對勁」後，嚇得連忙輪番替張男CPR，但已為時已晚，到了13日才由其中1人撥打119，謊稱有人摔倒請求救護，但警消到場，張男已明顯死亡。

南投地檢署依殺人罪將謝男等4人起訴，南投地院審理時，謝、何、許、徐等4人均坦承犯行，法官發現謝男等4人在張男昏迷倒地後，仍持續以兇殘手段傷害，心態甚為殘忍，依傷害致死罪判謝姓老闆徒刑14年6月、何男14年、許男12年6月、徐男11年6月。