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轟年輕人不婚不生「沒小孩拜會過不好」遭炎上！命理師曝真相

▲▼ 。（圖／翻攝自江柏樂FB）

▲命理專家江柏樂。（圖／翻攝自江柏樂FB）

記者施怡妏／綜合報導

命理專家江柏樂長期活躍於政商與演藝圈，近日開通Threads帳號，卻在14日發布首篇貼文時，批評「不婚不生」的年輕人，「以後沒小孩拜你，你也過不好」；貼文曝光後隨即引發大批網友留言反彈，「說實話不用怕被罵，說蠢話就不一定了。」對此，江柏樂回應了。

年輕人「不婚不生」是在報復社會　會過不好

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江柏樂14日在Threads發文，直接點名「不婚不生」的年輕人，認為這樣的想法不只是報復社會，更是在切斷自己的未來，「沒根的草長不快，沒祖先保佑的人命不會好，以後沒小孩拜你，你也過不好，講實話不怕被罵。」

貼文曝光，網友紛紛在留言區表達不滿，「沒留遺產的不能叫祖先，只能叫亡者」、「聽你在亂講，一堆沒小孩過的超好，反而很多有小孩的被啃老」、「江老師，我不建議您這樣PUA年輕人，不婚不生育是社會問題而不是心態問題」、「這不叫流行，這是被現實所逼」。除了貼文內容掀起爭議，也有網友質疑江柏樂的帳號是否為假帳號釣魚。

在 Threads 查看

祖先託夢案例常見

年輕人「不婚不生」貼文引起爭議後，江柏樂又發文，外界認為不婚不生是社會問題、也有人批評這番話不合時代，甚至質疑是在情緒勒索，不過他對相關批評並未放在心上，「有人說老師情勒，老師笑笑就算了，社會問題害人們不婚不生，這是一個真相。」

「祖先問題是老師的專業」，江柏樂表示，30幾年來都在幫客人解決祖先相關問題，接觸最多的狀況就是子孫被祖先託夢，內容多與為何沒有祭拜、沒有燒紙錢有關，「甚至整天在你耳邊嗡嗡吵，搞得不舒服」。遇到這類個案，他會協助客人「引魂安祖先」，讓祖先過得好，子孫日後自然也會比較順利，「這不是迷信，而是一個真相。」

江柏樂坦言，不該把「窮」當成不婚不生的藉口，否則等於把最後翻身的籌碼都丟掉。他提到，若家中有牌位，是一件幸運的事，可在本周五（17日）農曆初一時，買金紙燒給家中祖先；若平時工作忙、家裡沒有祭拜，也可以另找一天假日前往祖先塔燒金紙。他建議，祭拜時可誠懇地向祖先表達自己想賺錢、想找對象、想結婚、想生小孩等心願，「方法告訴你了就去做，如果你不信，自然不會是老師的客人。」

根據《TVBS》報導，對於被開設假帳號遭到網友砲轟，江柏樂僅表示，「那個是老師昨天助理用的新帳號」，沒有再進一步交代其他細節。

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