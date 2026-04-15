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夜市賣「中國澱粉腸」遭炎上！業者宣布改善回歸　網讚：夠負責

「誠實雞」因販售「澱粉腸」遭炎上。（圖／翻攝自Threads）

▲「誠實雞」因販售「澱粉腸」遭炎上。（圖／翻攝自Threads）

圖文／CTWANT

台北市饒河夜市攤販「誠實雞」，近日因販售大陸小吃「澱粉腸」備受關注，除了單支售價高達60元外，也由於原物料標示、是否送檢等食安問題引發爭議。對此，「誠實雞」14日公告，已將食品名稱改為「脆皮香Q腸」，並投保產品責任險、完成肉類檢驗報告，也主動向衛生局說明改善情況，將在今（16）日重新恢復營業。

「誠實雞」今年3月起陸續透過社群平台宣傳攤位，強調「配方都是自己研究的手工澱粉腸」、「全台灣只有我們在做」。業者最初聲稱「澱粉腸」含4成雞肉且手工製作，隨後又改口為6成、由食品工廠代工，還自爆產品並未送食品安全檢驗，掀起外界質疑，而業者也在4月5日宣布暫停營業。

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針對相關爭議，台北市衛生局食藥科技正黃敬堯指出，將釐清原料及製造產地為何處，如標示不實，可依照《食安法》第28條規定，處4萬元以上、400萬元以下罰鍰。黃敬堯也提到，此類加工製品通常較難由個人直接進口，研判在台灣生產製作的可能性較高。

對此，「誠實雞」14日於Threads發文回應，目前已經投保產品責任險、完成肉類檢驗報告（雞肉、豬肉成分檢驗陽性），主動向衛生局說明目前改善與處理情況；而他們也重新調整菜單與價格，價格為40至50元，並全面更新商品名稱與攤位招牌，同時升級現場設備，更換全新台灣製餐飲專業煎台。至於肉品來源，豬肉來源證明文件已取得，雞肉來源文件則由供應端補件流程中。

「誠實雞」強調，他們將於4月16日，正式恢復營業，未來也會以更高標準要求自己，從食材來源、製程管理、設備安全到標示資訊，都將更加透明與完整，「歡迎大家回來吃一支熱騰騰、外酥內香的脆皮香Q腸！饒河夜市見！」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「說實在的，不管價格那些。有去登入食品業者還有投保，還有來源證明文件與送檢，已經比一堆攤販還要負責任了」、「年輕人創業不易，肯接受評論與改進，值得鼓勵」、「雖然負責任的態度很好，但我也覺得還是太貴了」、「不會買，但覺得做到這地步已經夠負責了」。

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