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大陸 大陸焦點 特派現場

「對台10項措施」何時實施？　國台辦：與有關部門推進措施落實落細

▲▼大陸國台辦發言人陳斌華。20260415（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

針對「鄭習會」後出台的「10項促進兩岸交流合作政策措施」，大陸國台辦發言人陳斌華今15日於例行記者會做出最新說明。針對外界最關注的「實施時間點」，陳斌華明確表示，下一步將會同有關部門及地方政府，全力推進相關政策「落實落細」，確保兩岸同胞共享利好。

大陸國台辦今15日舉行例行記者會。有記者問及，「10項政策措施受到台灣各界肯定和歡迎，請發言人作進一步說明。對於符合檢驗檢疫標準的台灣農林產品輸入大陸，以及推動恢復上海市及福建省居民赴台本島個人遊試點等措施頗受關注，請問有無落實時間安排？」

發言人陳斌華回答指出，我們秉持兩岸一家親理念，堅持以交流融合增進民生福祉，著眼讓兩岸同胞過上更美好的生活，聚焦台灣同胞實際需求，出台10項促進兩岸交流合作的政策措施。

陳斌華進一步說明，10項政策措施涵蓋兩岸政黨與黨際交流、青年交流以及經濟、民生、文旅等領域，是我們推動兩岸人員往來和各領域交流合作，增進同胞親情福祉的又一重要舉措。這順應了兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，也回應了台灣民眾的熱烈期盼。

針對落實時間進度，陳斌華表示，「下一步，我們將會同有關部門、地方推進相關政策措施落實落細，讓兩岸同胞早蒙其利、共享利好。」

陳斌華強調，「希望民進黨當局順應島內民意，回應業界呼聲，盡快取消種種人為限制，為兩岸人員往來和各領域交流合作正常化、常態化撤除障礙。」

睽違10年，國共領導人再次交流，「鄭習會」10日結束後，國台辦宣布的「十項促進兩岸交流合作政策措施」，被視為國民黨主席鄭麗文訪陸訴求的具體回應。

其中，恢復上海與福建居民赴台個人遊是自2019年8月大陸暫停陸客赴台自由行以來，首次出現針對特定省市的恢復試點訊號，對台灣觀光產業具有指標性意義。

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