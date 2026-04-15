「遼8888」賓士S450陪葬遭官方盯上　車輛已挖出！違反殯葬條例

▲賓士實體車被當成陪葬品入土，引起輿論熱議。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

遼寧遼陽近日傳出有民眾以「實體車」陪葬的事件，一輛掛有「遼8888」車牌的賓士S450L在吊車作業下，被掩埋在墓地中，引起外界關注。事件在輿論發酵後，當地政府隨即介入，認為其行為違規，車輛也於事發當日挖出，並依法展開調查與整治。

《中國新聞週刊》報導，多名人員在一處墓碑附近，用挖掘機挖出巨大的土坑，將一輛掛有「遼8888」牌照的黑色奔馳（賓士，下同）S450L吊起，緩慢放入坑中，隨後將土填平，奔馳車被掩埋其中。

對此，遼陽市民政局相關工作人員回應稱，該局已經接到用「真奔馳車陪葬」的線索，正在瞭解核實相關情況。

據了解，事件發生於遼陽市弓長嶺區，當地政府通報指出，當事人金某因迷信而在喪事中違規掩埋車輛，已承認錯誤並配合整改，相關部門正依法處理，並將全面展開殯葬領域違規行為排查。

遼陽市官方稱，金某行為涉嫌違反《殯葬管理條例》、森林法及道路交通安全法等規定，包括未經許可佔用林地、改變用途及未辦理車輛報廢註銷即進行掩埋等。

北京法桓律師事務所律師王鵬則認為，現行法規鼓勵節約與環保的殯葬方式，埋葬實體車輛不僅造成浪費，也違背相關規範；陝西恆達律師事務所高級合夥人趙良善強調，若掩埋行為導致環境污染，甚至可能涉及刑事責任。