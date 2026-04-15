8歲陸男尿液突呈「醬油」色　醫一看指：是「吃紅血球」的怪病

▲明明住院。（圖／翻攝自觀海新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

山東青島一名8歲男童近日因尿液呈「醬油色」緊急送醫。醫師檢查發現，竟是專吃紅血球怪病，「患者罹患兇險的自體免疫性溶血性貧血」，一度讓家屬嚇壞，所幸經及時治療後病情好轉。

據《觀海新聞》報導，男童明明（化名）最初僅出現發燒症狀，持續約10天，體溫在37.8℃至39.2℃之間反覆波動，服用退燒藥僅能短暫緩解。隨後出現精神不振、臉色與眼白發黃，並伴隨頭暈等情況。直到某天他突然發現尿液變成深褐色，宛如醬油，母親驚覺不對，立即將他送往青島市婦女兒童醫院就診。

醫師根據「反覆發燒、醬油色尿、黃疸」等典型症狀，初步判斷為自體免疫性溶血性貧血。專家指出，這種疾病是免疫系統「誤傷自己」，原本應對抗病毒的抗體反而攻擊紅血球，導致紅血球大量破裂，引發貧血與缺氧。

▲「醬油色」尿液。（圖／翻攝自觀海新聞）

進一步檢查顯示，明明的血紅素僅72g/L，遠低於正常值120g/L，屬於中度貧血；而網織紅血球比例高達12%，顯示身體正加速造血以彌補流失。同時，血中膽紅素顯著升高，為紅血球破裂後的代謝產物，也是造成黃疸的主因。最終透過直接抗人球蛋白試驗呈陽性，確診為「溫抗體型自體免疫性溶血性貧血」，並確認此次發病與病毒感染有關。

醫療團隊隨即制定治療方案，使用糖皮質激素抑制免疫異常反應，同時進行補液與鹼化尿液處理，避免引發急性腎衰竭，並搭配抗感染治療。治療效果迅速顯現，48小時內尿色逐漸轉淡、黃疸改善，一週後體溫恢復正常，血紅素回升至105g/L，順利出院。

醫師提醒，兒童溶血性貧血進展快速，容易被誤認為感冒或一般貧血，延誤治療。若出現臉色蒼白、異常疲倦、皮膚或眼白發黃、尿色變深、反覆發燒或不明原因腹痛等情況，應儘速就醫檢查，以免錯過黃金治療時機。