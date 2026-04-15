　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被控收台商捐款　蕭旭岑曝曾求見馬英九遭拒：如無不法盼還清白

▲▼國民黨副主席蕭旭岑出席鄭習會說明記者會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲國民黨副主席蕭旭岑。（圖／記者陳冠宇攝）

記者鄭佩玟／台北報導

馬英九基金會日前突切割馬英九幕僚蕭旭岑（現任國民黨副主席）、王光慈，指2人「違反財政紀律」，接受台商捐款而無紀錄等，董事會近日已決議成立調查小組。蕭旭岑今（15日）上午接受廣播專訪時表示，自己到大陸都是學生交流，並有證人可作證，也非常願意接受調查，若有不法情事他接受被移送司法，但調查若非如此，也希望馬英九基金會跟前總統馬英九還他清白。

蕭旭岑今早接受「POP撞新聞」專訪，談及近期馬英九基金會風波。蕭表示，事後想要求見馬英九，「他也不接見我」，以為自己跟著馬英九十幾年了，從總統府到基金會，至少馬英九會聽他說明，但很可惜沒有，所以希望盡快到調查小組說明情況。蕭透露，前總統辦公室主任蘇志誠曾提醒自己，公家錢絕不能碰，因此離開總統府時才能全身而退。

蕭旭岑說，知道最近坊間對他私下很多指控，但他行得正、坐得直，並駁斥所謂收受台商捐款，「我這兩年到大陸交流全都是學生交流，跟我去最多次的是文化大學新聞系教授莊伯仲，可以問莊，莊可以證明，也可以去問台商有沒有這樣的事情。」


「我其實不太知道什麼是紀律？」蕭旭岑質疑，馬英九基金會不斷高喊紀律，但董事會決議不能對外洩漏資訊，卻又不斷發聲明，錄音檔還外洩，據說董事還蠻生氣的，這涉及妨害秘密，4月13日原本要開調查小組會議，結果變成臨時董事會還流會，但最後又發布調查報告，這樣紀律在哪？明明4月13日調查小組要開會，突然變成臨時董事會，因董事會法定人數不足而流會，卻又發布調查報告，誤導媒體已開董事會且確定調查報告，這都是很奇怪的事情。


蕭旭岑說自己真的很遺憾，訪問大陸有這麼多成果，又馬上陷入風波，有藍軍支持者問是有心人士不希望兩岸關係好？或不希望國民黨更加凝聚而要破壞嗎？「我不知道」，但無論有心人士對他個人有再大的仇恨或對兩岸關係、對國民黨有再大的仇恨，都應該要守法。他認為，馬英九是個強調尊重體制也尊重法律跟規範的人，他覺得這一連串不太像馬英九的作風。


蕭旭岑說，如果調查結果認為他確實違法，要移送司法（調查），自己絕沒有第二句話，但如果調查結果不是這樣，「希望馬英九基金會還我清白，希望馬英九還我清白。我可以忍很多事情，但清白是一個人的生命，這是對人格很大的傷害，所以我不能認同。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 6645 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李貞秀怒開撕！　黃國昌：到底有沒有要錢？謊言戳破就改口
美軍封鎖首日！　荷莫茲海峽「仍有8船通行」
京都11歲男童失蹤死亡　警方今「急搜住家」
白沙屯媽祖突指示「排排跪好」！　許維恩下秒超震撼
硬闖地下道「車頂炸裂」秒變敞篷車　驚悚畫面曝光
快訊／神奇回血！綠能股連跌2根　今帶量急拉攻漲停
快訊／權值F4發威！　台股攻破3萬7

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

確實考慮選民進黨高雄市黨部主委　黃捷：正拜會各派系尋求意見

李貞秀失立委怒開撕　黃國昌：到底有沒有要錢？謊言戳破就改口

李貞秀開戰怒轟偽君子　黃國昌：我不會花太多時間在這事情上

吳子嘉：民眾黨圍毆李貞秀很不道德　可派代表參加節目辯論

被控收台商捐款　蕭旭岑曝曾求見馬英九遭拒：如無不法盼還清白

拒讓謝衣鳯選彰化？　鄭麗文談選情卡關：謝家決定已經很清楚

痛批李貞秀不識抬舉　沈富雄溯源：「這人」太會算

北市公托補助加碼　許淑華指候補達3854位、籲再增公托機構

「鄭習會」後登頂2028？　鄭麗文：我每天都在想台灣怎麼辦

稱「南韓」還是「韓國」？　外交部：非正式本來就有很多不同稱呼

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

吳姍儒被吳宗憲演唱會「感動哭」　見曾沛慈爆紅⋯曝她反差真面目

IU看邊佑錫10年變化「更帥了」　他劇中大秀八塊肌...晚餐不吃惹

川普嗆封港：船隻靠近「全面消滅」　伊朗揚言報復

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

母抱重病兒跪地求媽祖　「粉紅超跑」停轎5分鐘！數萬人看哭

確實考慮選民進黨高雄市黨部主委　黃捷：正拜會各派系尋求意見

李貞秀失立委怒開撕　黃國昌：到底有沒有要錢？謊言戳破就改口

李貞秀開戰怒轟偽君子　黃國昌：我不會花太多時間在這事情上

吳子嘉：民眾黨圍毆李貞秀很不道德　可派代表參加節目辯論

被控收台商捐款　蕭旭岑曝曾求見馬英九遭拒：如無不法盼還清白

拒讓謝衣鳯選彰化？　鄭麗文談選情卡關：謝家決定已經很清楚

痛批李貞秀不識抬舉　沈富雄溯源：「這人」太會算

北市公托補助加碼　許淑華指候補達3854位、籲再增公托機構

「鄭習會」後登頂2028？　鄭麗文：我每天都在想台灣怎麼辦

稱「南韓」還是「韓國」？　外交部：非正式本來就有很多不同稱呼

確實考慮選民進黨高雄市黨部主委　黃捷：正拜會各派系尋求意見

頂呱呱「3款組合」限時特價99元　炸雞桶周末只要74折

博通擴大與Meta AI晶片合作至2029年　股價飆漲3%

暨大護理學院原民專班　報考費、第一學期免學雜住宿費

大陸近日「致函」我方！　呼籲全面恢復兩岸客運直航

南投露營區老闆「火燒下體」虐死員工　二審4嫌全部減刑

影后桂綸鎂住這！　他每坪省28萬入手瑞安街豪宅頂樓戶

英國國王月底訪美「時機點敏感」　查爾斯三世將親會川普

駭客爆《GTA Online》財務內幕　每天賺千萬...4%玩家貢獻全部

再提多項「統一好處」　國台辦：統一後促進共同富裕

小賈斯汀科切拉彩排　台下老婆帶兒子幫應援♥

政治熱門新聞

李貞秀轟高虹安「民眾黨罪人」：她男朋友每個月拿基金會50萬

李貞秀上三立政論突轟「民進黨毀憲亂政」　一票名嘴尷尬反應曝

李貞秀怒轟陳智菡夫妻「民眾黨蛀蟲」：拿了那麼多錢

李貞秀轟黃國昌偽君子　「看他那死樣子選不上新北」

國民黨內鬥？黃子哲突宣布退選

李貞秀轉行名嘴「比立委好賺」　Cheap算給你聽

閉門午宴講什麼？揭習近平最惦記2人

沒討錢？被問「任期結束每月20萬薪水嗎？」　李貞秀：不然呢？當然啊

邱毅直言馬英九昏庸　怕蕭旭岑成「蔡正元第二」

胡志強發聲護馬英九　籲外界體諒歲月痕跡

匯兒子244萬買股票成貪污鐵證？　陳佩琪曝9年收入：會沒錢贈與小孩？

一文看懂民眾黨分手擂台戰！　從４爭議看李貞秀開撕黃國昌

李貞秀批黃國昌：完全沒在顧慮民眾黨　搞政治鬥爭

藍綠同桌吃飯！陳見賢曬合照　鄭朝方入鏡引討論

更多熱門

相關新聞

拒讓謝衣鳯選彰化？　鄭麗文：謝家決定已經很清楚

拒讓謝衣鳯選彰化？　鄭麗文：謝家決定已經很清楚

國民黨彰化縣長提名持續卡關，外界原預期黨主席鄭麗文，出訪中國的前後會拍板確定人選，不料，卻遲至昨天仍未定案，基層把希望寄託在今天（15日）的中常會，不過，彰化縣黨部主委蕭景田昨天受訪卻說，徵召人選尚未確定，因此今天還不會公布。鄭麗文一早接受廣播節目《千秋萬事》受訪時表示，彰化有在地特殊政治生態，謝家已溝通很久，決定已經很清楚，謝衣鳯是希望黨慎重討論他們。

鄭習會後選2028？　鄭麗文：每天都在想台灣怎辦

鄭習會後選2028？　鄭麗文：每天都在想台灣怎辦

邱毅直言馬英九昏庸　怕蕭旭岑成「蔡正元第二」

邱毅直言馬英九昏庸　怕蕭旭岑成「蔡正元第二」

中國囤油、限制出口　美財長怒轟不可靠夥伴

中國囤油、限制出口　美財長怒轟不可靠夥伴

閉門午宴講什麼？揭習近平最惦記2人

閉門午宴講什麼？揭習近平最惦記2人

關鍵字：

國民黨蕭旭岑馬英九中國

讀者迴響

熱門新聞

舒華、柯震東爆祕戀！　柯媽讚她「大方有家教」

南韓宣布「援助伊朗」

萬華自助餐打菜正妹是「全台億級女神」

兄弟投捕溝通失靈　連主播都說重話了

白沙媽夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點

疲老闆撐不住了！爆欠債風波後宣布收攤

這3種「網紅鞋」正在摧毀你的腳

她消失演藝圈20年現身了！

即／屍體證實是「京都失蹤11歲男童」！

名醫夫婦診所整棟求售　開價6.5億中山區最貴

拿「資遣費」就得走？　律師：多數人第一步就答錯

舒華柯震東爆祕戀「2年前合照同框」洩端倪！

「+500手拉胚」　情色養生館被抓

田馥甄鬆口認了「生命中最重要的男人是他」

李貞秀轟高虹安「民眾黨罪人」：她男朋友每個月拿基金會50萬

更多

最夯影音

更多
白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光
朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面