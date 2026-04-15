被控收台商捐款　蕭旭岑曝曾求見馬英九遭拒：如無不法盼還清白

▲國民黨副主席蕭旭岑。（圖／記者陳冠宇攝）

記者鄭佩玟／台北報導

馬英九基金會日前突切割馬英九幕僚蕭旭岑（現任國民黨副主席）、王光慈，指2人「違反財政紀律」，接受台商捐款而無紀錄等，董事會近日已決議成立調查小組。蕭旭岑今（15日）上午接受廣播專訪時表示，自己到大陸都是學生交流，並有證人可作證，也非常願意接受調查，若有不法情事他接受被移送司法，但調查若非如此，也希望馬英九基金會跟前總統馬英九還他清白。

蕭旭岑今早接受「POP撞新聞」專訪，談及近期馬英九基金會風波。蕭表示，事後想要求見馬英九，「他也不接見我」，以為自己跟著馬英九十幾年了，從總統府到基金會，至少馬英九會聽他說明，但很可惜沒有，所以希望盡快到調查小組說明情況。蕭透露，前總統辦公室主任蘇志誠曾提醒自己，公家錢絕不能碰，因此離開總統府時才能全身而退。

蕭旭岑說，知道最近坊間對他私下很多指控，但他行得正、坐得直，並駁斥所謂收受台商捐款，「我這兩年到大陸交流全都是學生交流，跟我去最多次的是文化大學新聞系教授莊伯仲，可以問莊，莊可以證明，也可以去問台商有沒有這樣的事情。」



「我其實不太知道什麼是紀律？」蕭旭岑質疑，馬英九基金會不斷高喊紀律，但董事會決議不能對外洩漏資訊，卻又不斷發聲明，錄音檔還外洩，據說董事還蠻生氣的，這涉及妨害秘密，4月13日原本要開調查小組會議，結果變成臨時董事會還流會，但最後又發布調查報告，這樣紀律在哪？明明4月13日調查小組要開會，突然變成臨時董事會，因董事會法定人數不足而流會，卻又發布調查報告，誤導媒體已開董事會且確定調查報告，這都是很奇怪的事情。



蕭旭岑說自己真的很遺憾，訪問大陸有這麼多成果，又馬上陷入風波，有藍軍支持者問是有心人士不希望兩岸關係好？或不希望國民黨更加凝聚而要破壞嗎？「我不知道」，但無論有心人士對他個人有再大的仇恨或對兩岸關係、對國民黨有再大的仇恨，都應該要守法。他認為，馬英九是個強調尊重體制也尊重法律跟規範的人，他覺得這一連串不太像馬英九的作風。



蕭旭岑說，如果調查結果認為他確實違法，要移送司法（調查），自己絕沒有第二句話，但如果調查結果不是這樣，「希望馬英九基金會還我清白，希望馬英九還我清白。我可以忍很多事情，但清白是一個人的生命，這是對人格很大的傷害，所以我不能認同。」