　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李貞秀開撕民眾黨點名4人　「立委沒了」暴衝言論一次看

記者黃翊婷／綜合報導

前民眾黨陸配立委李貞秀4月13日遭開除黨籍，70天立委生涯火速落幕，但她在政論節目上痛批民眾黨主席黃國昌是偽君子，還直言陳智菡及許甫夫婦是「民眾黨蛀蟲」、新竹市長高虹安是「民眾黨的罪人」，大動作開撕4人，掀起各界議論。

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃翊婷製作，經編輯審核）

▲李貞秀僅當了70天立委。（AI協作圖／記者黃翊婷製作，經編輯審核。）

李貞秀立委就職70天被開除黨籍

李貞秀出生於中國湖南省衡陽地區衡南縣，1993年間結婚後來到台灣定居，今年2月3日她遞補成為民眾黨不分區立委，卻因中國國籍與戶籍問題，與行政院僵持不下；3月16日她首度於立院質詢，同月23日竟在直播中宣稱，高虹安拿了柯文哲700萬元，引發民眾黨不滿。

▲▼立委李貞秀首度於內政委員會質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲李貞秀遭開除黨籍，在政論節目上大動作反擊。（資料照／記者李毓康攝）

雖然李貞秀隔日立刻為失言風波道歉，表示是因為自己被打壓情緒激動，把所有的資訊有點混淆，但仍無法平息黨內爭議。最終民眾黨中評會在4月13日做出決議，開除李貞秀黨籍，她也因此喪失立委資格。

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃翊婷製作，經編輯審核）

▲李貞秀點名批評黃國昌等4人。（AI協作圖／記者黃翊婷製作，經編輯審核。）

李貞秀開撕黃國昌等4人

然而，李貞秀14日在三立政論節目中回應爭議，並痛批民眾黨主席黃國昌是偽君子，主導逼迫她退位，還唱衰「我看他那個死樣子選不上（新北市長啦）啦！」後續她不排除找律師對黃國昌提告。

另外，李貞秀也點名民眾黨立院黨團主任陳智菡、民眾黨松山信義選區議員參選人許甫，控訴夫婦倆是「民眾黨蛀蟲」；她還直指新竹市長高虹安是「民眾黨的罪人」。

黃國昌回應批評

關於李貞秀一連串的砲轟，黃國昌15日回應，「對於李貞秀這一連串的謾罵，我其實不會花太多時間在這件事情上」。

▲▼柯文哲官司宣判後記者會-陳智菡。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳智菡駁斥李貞秀的控訴。（資料照／記者黃克翔攝）

陳智菡駁斥李貞秀「索錢言論」

至於李貞秀聲稱陳智菡向媒體爆料，說她「索要5000萬才肯下台」一事。陳智菡曾駁斥，此事根本子虛烏有，她本人從來沒有說過，希望李貞秀把具體證據拿出來，若真有其事她願道歉，「當她把這樣的訊息到處散播，沒有跟我本人求證，我聽到了、也跟她說這絕對是沒有的，非常遺憾她到現在還在用這樣不實的假訊息攻擊我」。

【相關新聞】

李貞秀轟黃國昌偽君子　「看他那死樣子選不上新北」

李貞秀怒轟陳智菡夫妻「民眾黨蛀蟲」：拿了那麼多錢

李貞秀轟高虹安「民眾黨罪人」：她男朋友每個月拿基金會50萬

李貞秀立委沒了！　就職70天中評會確定開除黨籍

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 6645 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直播名店「東港強」爆倒債失聯！　工廠門市關門
年輕工程師長滿危險息肉！　醫曝三餐搖頭
「勇腳伯」苦追白沙屯媽祖　路邊休息遭驅趕！民眾不忍發聲
京都男童非迷路？陳屍地「在地人才知」　老農揭疑點
養生館爆乳妹真面目「最老48歲」！　來都來了收費曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭民眾黨開除丟立委待業中　李貞秀談下一步笑稱「把包包賣一賣」

開除後當背骨仔狂上綠媒　李貞秀：打黃國昌因「怕柯文哲被架空」

教師出現「脫北潮」　羅智強揭全國教師荒：台北市缺額占34％

巴西駐台代表喊一中　林楚茵籲經濟反制捍衛主權

憶與習近平的第一次接觸　鄭麗文曝內幕：他大量脫稿很放鬆

李貞秀開撕民眾黨點名4人　「立委沒了」暴衝言論一次看

鄭習會後藍3顆太陽成形？　蔣萬安：我跟北北基桃四首長關心地球

幕後／綠新竹縣長黑馬浮現　陳見賢一布局牽動鄭朝方參選意向

確實考慮選民進黨高雄市黨部主委　黃捷：有的話就會出現在黨部門口

李貞秀失立委怒開撕　黃國昌：到底有沒有要錢？謊言戳破就改口

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

吳姍儒被吳宗憲演唱會「感動哭」　見曾沛慈爆紅⋯曝她反差真面目

IU看邊佑錫10年變化「更帥了」　他劇中大秀八塊肌...晚餐不吃惹

母抱重病兒跪地求媽祖　「粉紅超跑」停轎5分鐘！數萬人看哭

川普嗆封港：船隻靠近「全面消滅」　伊朗揚言報復

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

遭民眾黨開除丟立委待業中　李貞秀談下一步笑稱「把包包賣一賣」

開除後當背骨仔狂上綠媒　李貞秀：打黃國昌因「怕柯文哲被架空」

教師出現「脫北潮」　羅智強揭全國教師荒：台北市缺額占34％

巴西駐台代表喊一中　林楚茵籲經濟反制捍衛主權

憶與習近平的第一次接觸　鄭麗文曝內幕：他大量脫稿很放鬆

李貞秀開撕民眾黨點名4人　「立委沒了」暴衝言論一次看

鄭習會後藍3顆太陽成形？　蔣萬安：我跟北北基桃四首長關心地球

幕後／綠新竹縣長黑馬浮現　陳見賢一布局牽動鄭朝方參選意向

確實考慮選民進黨高雄市黨部主委　黃捷：有的話就會出現在黨部門口

李貞秀失立委怒開撕　黃國昌：到底有沒有要錢？謊言戳破就改口

遭民眾黨開除丟立委待業中　李貞秀談下一步笑稱「把包包賣一賣」

8歲陸男尿液突呈「醬油」色　醫一看指：是「吃紅血球」的怪病

向太買房買地給兒媳！3原因「登記郭碧婷名下」　向佐只有居住權

友借門號「傳簡訊賺錢」　新北男被判刑7個月

萊爾富變身「台版LAWSON」？日系神級茶飲才39元　網驚：慢了剩空櫃

濱臨絕種黑面琵鷺趴臥後龍濕地　嘴、腳遭魚線纏繞搶救不治

結婚4月「陳晨威才曝隱藏技能」！炫：不要以為我只會棒球 辣妻秒吐槽

山本由伸7.2局好投問天、大谷翔平連48場上壘　道奇賞大都會7連敗

日本參拜一半「台人突然冒1句」真的太鬧　網秒懂：別亂許願

開除後當背骨仔狂上綠媒　李貞秀：打黃國昌因「怕柯文哲被架空」

【重地嗑頭感動媽祖婆】父親癌症痊癒！信徒哽咽：科學盡頭是玄學

政治熱門新聞

李貞秀轟高虹安「民眾黨罪人」：她男朋友每個月拿基金會50萬

李貞秀上三立政論突轟「民進黨毀憲亂政」　一票名嘴尷尬反應曝

李貞秀怒轟陳智菡夫妻「民眾黨蛀蟲」：拿了那麼多錢

李貞秀失立委怒開撕　黃國昌：到底有沒有要錢？謊言戳破就改口

李貞秀轟黃國昌偽君子　「看他那死樣子選不上新北」

李貞秀轉行名嘴「比立委好賺」　Cheap算給你聽

國民黨內鬥？黃子哲突宣布退選

李貞秀開撕4人　暴衝言論一次看

閉門午宴講什麼？揭習近平最惦記2人

沒討錢？被問「任期結束每月20萬薪水嗎？」　李貞秀：不然呢？當然啊

邱毅直言馬英九昏庸　怕蕭旭岑成「蔡正元第二」

匯兒子244萬買股票成貪污鐵證？　陳佩琪曝9年收入：會沒錢贈與小孩？

胡志強發聲護馬英九　籲外界體諒歲月痕跡

一文看懂民眾黨分手擂台戰！　從４爭議看李貞秀開撕黃國昌

更多熱門

相關新聞

李貞秀失立委怒開撕　黃國昌：到底有沒有要錢？謊言戳破就改口

李貞秀失立委怒開撕　黃國昌：到底有沒有要錢？謊言戳破就改口

前民眾黨陸配立委李貞秀日前遭開除黨籍喪失立委資格，隨後馬上化身「昌黑」，14日便上遍綠媒控訴被黃國昌及黨內高層針對。對此，黃國昌今（15日）再次表示，李貞秀一而再、再而三說謊，「比對她自己說過的話就知道，就講清楚嘛，到底有沒有要錢？之前不是說沒有？謊言被戳破了以後現在改口，要把責任推到別人身上」。

李貞秀開戰怒轟偽君子　黃國昌：我不會花太多時間在這事情上

李貞秀開戰怒轟偽君子　黃國昌：我不會花太多時間在這事情上

吳子嘉：民眾黨圍毆李貞秀很不道德　可派代表參加節目辯論

吳子嘉：民眾黨圍毆李貞秀很不道德　可派代表參加節目辯論

痛批李貞秀不識抬舉　沈富雄溯源：「這人」太會算

痛批李貞秀不識抬舉　沈富雄溯源：「這人」太會算

李貞秀上三立政論突轟「民進黨毀憲亂政」　一票名嘴尷尬反應曝

李貞秀上三立政論突轟「民進黨毀憲亂政」　一票名嘴尷尬反應曝

關鍵字：

李貞秀民眾黨黃國昌陳智菡許甫高虹安

讀者迴響

熱門新聞

舒華、柯震東爆祕戀！　柯媽讚她「大方有家教」

南韓宣布「援助伊朗」

萬華自助餐打菜正妹是「全台億級女神」

她消失演藝圈20年現身了！

兄弟投捕溝通失靈　連主播都說重話了

白沙媽夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點

疲老闆撐不住了！爆欠債風波後宣布收攤

這3種「網紅鞋」正在摧毀你的腳

表面隨和「其實超難搞」星座

名醫夫婦診所整棟求售　開價6.5億中山區最貴

即／屍體證實是「京都失蹤11歲男童」！

拿「資遣費」就得走？　律師：多數人第一步就答錯

舒華柯震東爆祕戀「2年前合照同框」洩端倪！

田馥甄鬆口認了「生命中最重要的男人是他」

李貞秀轟高虹安「民眾黨罪人」：她男朋友每個月拿基金會50萬

更多

最夯影音

更多
白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光
朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面