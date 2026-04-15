李貞秀開撕民眾黨點名4人　「立委沒了」暴衝言論一次看

記者黃翊婷／綜合報導

前民眾黨陸配立委李貞秀4月13日遭開除黨籍，70天立委生涯火速落幕，但她在政論節目上痛批民眾黨主席黃國昌是偽君子，還直言陳智菡及許甫夫婦是「民眾黨蛀蟲」、新竹市長高虹安是「民眾黨的罪人」，大動作開撕4人，掀起各界議論。

▲李貞秀僅當了70天立委。（AI協作圖／記者黃翊婷製作，經編輯審核。）

李貞秀立委就職70天被開除黨籍

李貞秀出生於中國湖南省衡陽地區衡南縣，1993年間結婚後來到台灣定居，今年2月3日她遞補成為民眾黨不分區立委，卻因中國國籍與戶籍問題，與行政院僵持不下；3月16日她首度於立院質詢，同月23日竟在直播中宣稱，高虹安拿了柯文哲700萬元，引發民眾黨不滿。

▲李貞秀遭開除黨籍，在政論節目上大動作反擊。（資料照／記者李毓康攝）

雖然李貞秀隔日立刻為失言風波道歉，表示是因為自己被打壓情緒激動，把所有的資訊有點混淆，但仍無法平息黨內爭議。最終民眾黨中評會在4月13日做出決議，開除李貞秀黨籍，她也因此喪失立委資格。

▲李貞秀點名批評黃國昌等4人。（AI協作圖／記者黃翊婷製作，經編輯審核。）

李貞秀開撕黃國昌等4人

然而，李貞秀14日在三立政論節目中回應爭議，並痛批民眾黨主席黃國昌是偽君子，主導逼迫她退位，還唱衰「我看他那個死樣子選不上（新北市長啦）啦！」後續她不排除找律師對黃國昌提告。

另外，李貞秀也點名民眾黨立院黨團主任陳智菡、民眾黨松山信義選區議員參選人許甫，控訴夫婦倆是「民眾黨蛀蟲」；她還直指新竹市長高虹安是「民眾黨的罪人」。

黃國昌回應批評

關於李貞秀一連串的砲轟，黃國昌15日回應，「對於李貞秀這一連串的謾罵，我其實不會花太多時間在這件事情上」。

▲陳智菡駁斥李貞秀的控訴。（資料照／記者黃克翔攝）

陳智菡駁斥李貞秀「索錢言論」

至於李貞秀聲稱陳智菡向媒體爆料，說她「索要5000萬才肯下台」一事。陳智菡曾駁斥，此事根本子虛烏有，她本人從來沒有說過，希望李貞秀把具體證據拿出來，若真有其事她願道歉，「當她把這樣的訊息到處散播，沒有跟我本人求證，我聽到了、也跟她說這絕對是沒有的，非常遺憾她到現在還在用這樣不實的假訊息攻擊我」。

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