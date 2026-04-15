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暨大護理學院原民專班　報考費、第一學期免學雜住宿費

▲暨大護理學系與高齡長照學程原民專班學生於加冠典禮合影。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

▲暨大護理學系與高齡長照學程原民專班學生於加冠典禮合影。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

臺灣已進入超高齡社會，專業醫護人才的培育、偏鄉山地的醫療與照護需求皆顯迫切；國立暨南國際大學宣布以該校受贈收入補助原民學生，凡今年報考暨大護理學系以及高齡長照學程原民專班的學生，一律免收考試報名費，註冊入學後更提供第一學期免學雜費與免住宿的優惠。

暨大校長武東星表示，該校與埔里基督教醫院合作成立護理暨健康福祉學院，致力於提升山地偏鄉健康照護與長期照顧人才，並落實大學在地的社會責任；護理學院原住民專班舉辦聯合招生，並提供報考費、學雜住宿費減免優惠，不僅保障安心求學、減輕家庭負擔，還有各種校內外獎補助計畫與工讀機會，護理系學生更可和教學醫院簽約領取四年獎助學金，希望鼓勵原民生以護理長照為第一志願。

▲原民學子福音，報考暨大護理及長照原民專班免收報名費，加碼第一學期免學雜費及免住宿費。（圖／國立暨南國際大學提供）

除優渥的入學與就學獎補助機制，暨大護理學院也採行產學共構模式，將學術理論與臨床實務緊密結合，透過校方與各大醫療機構深度合作，同時爭取海外實習機會、增進國際移動力，學生在就學期間可獲紮實實習經驗與未來的工作保障；該學院另透過專班形式的教學設計與學習架構，在醫護專業訓練中融入原住民文化的主體性，培養瞭解族人思考模式且符合部落需求的專業人才。

暨大提醒，護理學院原住民族專班115學年度入學考試報名至4月20日截止，意者可去電（049）291-0960轉 3822～3823洽詢，或參閱報名網頁https://exam.ncnu.edu.tw/6AboNL.html。

▲暨大護理學系與高齡長照學程原民專班學生於國外實習留影。（圖／國立暨南國際大學提供）

▲暨大護理學系與高齡長照學程原民專班學生於國外實習留影。

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