吳子嘉：民眾黨圍毆李貞秀很不道德　可派代表參加節目辯論

▲吳子嘉。（圖／記者黃哲民攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨中評會13日決議開除李貞秀黨籍，開除理由中直指李「要錢補償換辭立委」，李貞秀則在三立政論節目火力全開砲轟黨內。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉14日表示，「我講一句坦白話，民眾黨用圍毆的方式對付李貞秀，實在不是很道德」。他也認為，綠色媒體抓到故事，拿來衝收視率，李貞秀不會拒絕的，這種情況，民眾黨可以要求三立相同規格，派代表參加一起上去辯論，怎麼現在會變這樣？

吳子嘉於節目《董事長開講》表示，李貞秀現在一直在罵黃國昌、陳智菡，罵來罵去，吵起來「相罵嘸好話」，雙方罵得多難聽，陳智菡還說李貞秀連信用卡的錢都付不起。

吳子嘉表示，「我講一句坦白話，民眾黨用這種圍毆的方式對付李貞秀，實在不是很道德，你把人家開除了，李貞秀去上電視罵你，這些綠色媒體抓到了有這種故事，拿來衝收視率，這一定會幹的，李貞秀本身就是想要出風頭、要鬧，她高興死啦，不然哪有機會到電視台去罵人，所以她不會拒絕的」。

吳子嘉認為，這種情況，民眾黨可以要求三立相同規格，讓民眾黨派代表參加一起上去辯論，怎麼現在會變這樣？

吳子嘉直言，這個事情，民眾黨的處理，自己覺得太多人打李貞秀了，有點圍毆的味道，稍微過度了一點，李貞秀這件事情其實沒這麼重要，已經翻篇了，過兩天就沒有了，這件事不必要再搞下去，媒體這禮拜玩一玩，下禮拜就有不同議題、故事了。

▼李貞秀。（圖／記者陳煥丞攝）