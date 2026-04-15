拒讓謝衣鳯選彰化？　鄭麗文談選情卡關：謝家決定已經很清楚

▲立委謝衣鳯欲參選彰化縣長卻遭父母反對。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨彰化縣長提名持續卡關，外界原預期黨主席鄭麗文出訪中國前後，就會拍板確定人選，但遲至昨天仍未定案，基層把希望寄託在今天（15日）的中常會，不過，彰化縣黨部主委蕭景田昨天受訪卻說，徵召人選尚未確定，因此今天還不會公布。鄭麗文一早在接受廣播節目訪問時表示，彰化有在地特殊政治生態，謝家已溝通很久，決定已經很清楚，謝衣鳯是希望黨慎重討論他們。

對於彰化縣長人選，國民黨傾向以徵召方式產生人選，但黨內要角遲未形成共識，黨中央上週將謝衣鳯「晉升」為副秘書長，卻被謝拒絕，同時傳出黨中央可能徵召魏平政，引發有意參戰的謝等三人與基層反彈，謝衣鳯、柯呈枋與洪榮章並於11日共同連署發表聯合聲明，要求黨中央回歸在地徵召原則。

謝衣鳯雖早已表態爭取提名，但長輩卻不同意她參選，謝衣鳯的支持者近日不斷在網路與地方發聲，期待謝家唯才是用，不宜因家族顧慮而影響黨內提名布局，否則恐錯失整合時機，也讓基層支持者焦慮持續升高。

對此，鄭麗文上午受訪時表示，謝家已溝通很久，決定已經很清楚，謝衣鳯是希望黨慎重討論他們，彰化有在地特殊政治生態，一直很努力全面溝通了解，昨天黨內有開會，也與彰化縣長王惠美通很久電話，等王回國會再就提名做最後溝通與規劃。

對於年底縣市長選情，鄭麗文說，現在才4月，現在藍白合順利，基本盤在那，應該抱持每個縣市都要贏的決心與態度，給予他們所有可能的支持打這場仗，全部都不放棄，都會積極努力。她還說，「上次選的太好了！」（指2022縣市長選舉），這次要維持上次戰績都不容易，所以大家才擔心彰化縣、新竹縣、嘉義市或宜蘭縣。

不過，鄭麗文強調，這次縣市長選舉，國民黨在金門縣與澎湖縣都勢在必得，也希望在南台灣有所突破，即便嘉義縣長人選覓材，都以勝選方法在努力中。