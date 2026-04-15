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台南土城消防深入砂崙里夜訪宣導　逐戶檢視強化防火安全網

▲台南市消防局土城分隊深入砂崙里進行居家防火訪視宣導。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局土城分隊深入砂崙里進行居家防火訪視宣導。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區砂崙里14日晚間出現一群「挨家挨戶敲門的人」，不是稽查，也不是突襲，而是一場把安全送進家門的防火行動，台南市消防局第六大隊土城分隊深入社區，展開居家防火訪視，透過面對面宣導與環境檢視，強化居民用火用電安全觀念，讓防災不再只是口號，而是日常的一部分。

台南市消防局第六大隊土城分隊分隊長侯正鴻表示，分隊於14日晚間7時前往砂崙里辦理居家防火宣導，並結合義消婦女中隊第二分隊力量，逐戶關懷訪視，希望透過直接互動，提升居民防火警覺與災害應變能力，進一步建構完整社區防火安全網。

▲台南市消防局土城分隊深入砂崙里進行居家防火訪視宣導。（記者林東良翻攝，下同）

此次行動由分隊長侯正鴻親自帶隊，並與砂崙里里長陳泰豐共同參與，率領消防與義消人員逐戶走訪里民住家。訪視過程中，除協助檢視住家潛在危險因子，也針對瓦斯使用安全、電器負載情形及逃生動線進行重點說明，同時提醒民眾定期檢查住宅用火災警報器，確保設備正常運作。

一戶一戶敲門，一次一次說明，看似平凡的動作，其實是在把風險提前拆解。消防人員透過現場即時解說，讓抽象的防火觀念轉化為具體可行的生活習慣，降低火災發生機率，也讓居民在關鍵時刻能多一分自保能力。

消防局長楊宗林表示，火災預防重於搶救，藉由深入社區推動居家訪視，不僅能及早發現潛在危險，更能建立正確防火知識，未來將持續結合地方資源，推動多元防火宣導措施，打造更安全的生活環境。

▲台南市消防局土城分隊深入砂崙里進行居家防火訪視宣導。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲也指出，市府高度重視市民居家安全，肯定消防同仁與義消夥伴長期投入基層防災工作，未來將持續強化消防資源與防災教育推廣，與市民攜手打造安全、安心的宜居城市。

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