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來台發展共諜組織...港人丁小琥病死看守所　6軍人最重判8年半

▲台灣高等法院刑事庭大廈。（圖／ETtoday資料照）

▲港人丁小琥共諜案，高等法院判刑8年半到4年半不等。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

台灣高等檢察署查獲香港人丁小琥來台籌組共諜組織，大手筆花費1100餘萬元，吸收我國6名現役、退役軍官，竊取機密，並發展共諜組織。案經起訴後由高等法院審理，審理期間丁小琥於看守所中病死，高院作出不受理判決；而其餘6名軍士官，則分別遭判8年6月到4年6月不等刑期。可上訴。

檢方指出，丁小琥為香港籍大陸人，他受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，自2023年起，先利用機會吸收我國陸軍戰備訓練退役中校王文豪，而後再透過王文豪，吸收國防部參謀本部防空飛彈指揮部退役中校譚俊明。

丁小琥以2人為中心，遊說陸軍裝甲兵指揮部士官長呂芳契、陸軍部隊訓練北區聯合測考中心機械化步兵少校參謀官楊博智、楊博智的的胞姊，以及空軍飛指部中尉人事官楊千慧，楊女的丈夫、空軍飛指部少校管制官邱翰林，均吸收為組織內成員。為了與組織內成員會面，丁男多次假借商務或觀光名義，來台收受機密；另外他也透過地下匯兌，轉匯1112萬7600元來台，以金錢收買現役、退役軍士官。案經高檢署偵查終結，提起公訴。

一審由高等法院審理，審理期間丁小琥在看守所中病逝，至於其餘6名遭收買的軍士官，則遭法院認定眾人分別犯下《國家安全法》「發展共諜組織罪」，以及《國家安全法》。全案於15日宣判，王文豪遭判刑7年、沒收犯罪所得50萬元，譚俊銘遭判刑7年2月、沒收犯罪所得8萬餘元，呂芳契遭判刑6年、沒收犯罪所得17萬元，邱翰林遭判刑8年6月、沒收犯罪所得10萬元，楊千慧遭判刑8年、沒收犯罪所得10萬元，楊博智遭判刑4年6月、沒收犯罪所得8萬元。至於已經過世的丁小琥，高院則做出不受理判決。

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