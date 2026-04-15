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百萬YTR收傳票　丁特認「8年老粉開告」不會屈服！網搖頭：你會輸

▲▼實況主丁特告遊戲橘子 。（圖／記者李毓康攝）

▲實況主丁特 。（圖／記者李毓康攝） 

記者施怡妏／綜合報導

百萬YouTuber丁特近日在Threads貼出一張法院傳票，內容竟寫著開庭時要攜帶「特好喝金卡」，讓他傻眼直呼「誰他X告我，還叫我開庭要帶金卡」。丁特日前更新，確實是之前那位要求金卡的8年粉絲提告，「我是絕對不會屈服的。」對此，網友卻點出1原因，「特哥，你這次還真的有可能會輸欸。」

丁特：是那位金卡乞丐告的

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丁特在Threads發文，案件在周一（13日）有了進一步消息，經律師確認後，提告者確實就是先前事件中的「金卡乞丐」；不過，現階段仍不清楚對方提告的實際訴求是什麼，因此後續仍待司法程序釐清，丁特也強調，「如果是為了金卡才告我，我是絕對不會屈服的。」（補充：持「特好喝」金卡至門市，可享飲料買一送一的優惠）

貼文一出，網友表示，「當初你如果直接嗆明，我就是不爽奧客乞丐，不會給你還沒事，但你自己說承認是金卡乞丐，你就會給一張，他也抖內說自己是乞丐了，結果你事後反悔，這樣好像他比較有理」、「我覺得特哥你會輸，因為你好像有說要給後來沒給」、「對方訴求一直都很清楚，特好喝金卡一張」、「你叫人家抖內，就給金卡，錢都收了不給卡」。

在 Threads 查看

為金卡抖內「特哥你好，我是乞丐」

針對此事件，專門做網紅時事報導、整理、評論的YTR「峰哥Fege」就整理懶人包，2025年10月，丁特某次在直播遊戲時，被一名觀眾詢問「買聯名飲料不是用聯名杯裝，這是正常的？」丁特解釋可能是杯子不夠或店員用錯。不過，該名觀眾其實先前已遇過兩次相同情況，雖曾向店員反映，卻沒有接受更換杯子的提議，後續又向客服申訴。即使客服提出補償飲料方案，對方仍不買單。

之後丁特在直播公開店家與觀眾的對話，認為客服態度已相當客氣，也不理解對方為何會有被當成乞丐的感受。該名觀眾後來要求私下對話，自稱是「8年特粉」，再次說明事情經過。對話結束後，對方持續透過抖內發言，丁特一度氣到表示，只要承認是乞丐就寄出金卡，而對方也真的抖內留言「特哥你好，我是乞丐」，甚至私訊客服追問是否能因此取得金卡。

這個態度讓丁特覺得很不舒服，也認為金卡是要請粉絲喝飲料，「不是要請乞丐喝」，最後決定不給金卡了。

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