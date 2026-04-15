罵網紅「詐騙集團的家族成員」　藝人熊海靈亂講話要賠6萬

▲網紅高鈞鈞告熊海靈獲賠6萬。（圖／翻攝自Facebook高鈞鈞、記者李毓康攝）

記者郭玗潔／台北報導

資深藝人熊海靈和網紅高鈞鈞因支持韓國瑜結緣，沒想到後來兩人反目成仇，鬧上法院纏訟多年。日前高鈞鈞又提告熊海靈，指熊罵她「惡劣行為何其多」、「8.4億詐騙集團的家族成員」有損她名譽，求償精神撫慰金50萬。台北簡易庭審理，法官認為「惡劣」有負面意涵，熊海靈又將高鈞鈞與詐欺犯罪作連結，沒有做合理查證，判熊海靈要賠6萬元。全案還可上訴。

高鈞鈞控訴，熊海靈於去年7月17日在經營的YouTube頻道上，發表「高鈞鈞惡劣行為何其多」、「她心裡非常有數，自己才是8.4億詐騙集團的家族成員」等言論，侵害她的名譽權，提告求償50萬。

全案審理時，熊海靈認為是高鈞鈞先在直播頻道多次侮辱她，又對她屢屢提出民事、刑事告訴，但都被法院駁回或根本不起訴，她覺得高鈞鈞無端生事，才會做出這些評論。至於她說高鈞鈞是「詐騙集團家族成員」，是因高鈞鈞的凌姓舅舅一家涉及8.4億元的醫美生技吸金案，高鈞鈞又擔任舅舅公司的尾牙主持人，她才會這樣說，並沒有不實敘述

不過法官認為，熊海靈對高使用「惡劣」一詞，屬於對他人人格、行為的負面評價，而說高是「詐騙集團的家族成員」，則會讓人產生高和詐欺犯罪有關聯的印象，並非單純指「親屬關係」。

法官指出，在高的舅舅涉醫美吸金案中，判決書內僅指出高鈞鈞擔任該公司尾牙主持人，難以推論她和舅舅等人詐欺有關，判定熊海靈暗示、影射高鈞鈞和詐騙有關，沒有達到合理查證，要賠6萬元。