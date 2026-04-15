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語言治療師竟是狼！診間伸狼爪「孩子掙扎喊叫」　家長全崩潰了

陳男曾任新北市語言治療師公會理事，形象專業。（翻攝網路）

▲陳男曾任新北市語言治療師公會理事，形象專業。（翻攝網路）

圖文／鏡週刊

上週二，新北市議員黃淑君質詢時透露，她接獲家長陳情，表示在板橋某復健科診所任職的陳姓語言治療師，會在診間對有語言障礙的男童上下其手、性侵猥褻。家長說，他們在等候時，常聽到孩子掙扎、喊叫，部分男童回家後，還會出現打人、畏縮等情況，家長詢問陳，僅得到「可能是小朋友心情不好」的答案，後來追問孩子，才知道孩子慘遭陳侵害。

上個月底，家長向警方報案，警方受理後，報請新北地檢署指揮偵辦，並由檢察官親自訊問被害人、迅速調閱診所監視器，確認加害人就是陳姓治療師，初步過濾，至少有８名男童受害，年齡最小的只有４歲。為了保全相關證據，檢警本月２日發動搜索，將陳拘提到案，偵訊後認定他涉嫌重大，且有滅證、串供及反覆實施犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

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受害孩童出現打人、畏縮等狀況，經家長詢問，才讓性侵案曝光。（示意圖，東方IC）

▲受害孩童出現打人、畏縮等狀況，經家長詢問，才讓性侵案曝光。（示意圖，東方IC）

陳姓語言治療師為何會變成侵害孩童的惡狼？他的背景如何？陳的同事Ａ先生告訴本刊，陳成績優異，年紀輕輕就取得國立大學語言治療碩士學位，他的畢業論文是研究「聽障學生對抽象名詞的定義能力」，畢業後很快取得語言治療師證書、執業執照、特教老師證書和長照專業認證，具備在診所、國小及長照機構任職的資格。

陳姓治療師涉嫌在密閉的語言治療室，對多名孩童伸出狼爪。（翻攝復健科診所官網）

▲陳姓治療師涉嫌在密閉的語言治療室，對多名孩童伸出狼爪。（翻攝復健科診所官網）

畢業後，陳男先到北部一家醫學中心的復健醫學部任職，根據該中心出版的刊物顯示，他曾代表醫院出席公益活動，為孩童進行語言治療的篩檢諮詢，還有數張他在診間教學的照片。後來他也擔任新北長照居家治療師，並擔任二家醫學中心的實習督導，累積了豐富的臨床經驗。

不僅在語言治療專業獲得好評，陳男還積極參與「新北市語言治療師公會」的事務，2013年起，他擔任公會第1到第4屆的理事及監事，協助制定組織章程。Ａ先生說：「陳的個性隨和、溫文儒雅，又擔任公會幹部，對於專業形象更為加分，大家都覺得他是熱心公共事務的暖男，沒想到私底下居然是侵犯多名孩童的惡狼！」

新北市警察局長方仰寧（左）接受議員黃淑君（右）質詢時，證實板橋性侵案。（翻攝畫面）

▲新北市警察局長方仰寧（左）接受議員黃淑君（右）質詢時，證實板橋性侵案。（翻攝畫面）

Ａ先生分析，陳男應該是利用自己的專業，並以孩童有嚴重語言障礙、需要個別輔導為由，讓家長失去戒心，他才能在密閉無人的空間內，對語言表達不完全的弱勢孩童進行猥褻，甚至性侵得逞。另一方面，家長基於相信專業，對孩子發出的叫聲，往往認為是正常的教學反應，完全沒想到孩子遭到侵犯，讓陳有恃無恐。

性侵猥褻案爆發後，群情激憤，陳男任職的診所遭網友炮轟，為避風頭，診所已將陳的人事檔案、言論全面從網路下架，並將臉書留言功能關閉；新北語言治療師公會除了表達對被害者的關懷，也強調將檢討專業倫理與督導機制，配合相關單位進行調查，但網友們並不領情，認為公會的聲明避重就輕，完全沒提到對於公會幹部、資深會員的陳要如何懲處，難以對社會大眾交代！

新北地檢署認為陳姓治療師涉嫌重大，將他聲押獲准。

▲新北地檢署認為陳姓治療師涉嫌重大，將他聲押獲准。

新北市衛生局則表示，陳姓語言治療師已被羈押，也遭執業診所解聘，案件已進入司法程序，若調查結果屬實，將對涉案者給予停業處分，並移請衛福部公布加害者姓名。接受被害人家長陳情的新北市議員黃淑君提醒，診所的監視器檔案只能保留3個月，除了目前查出的8名男童之外，可能還有更多人受害，呼籲家長多留意孩子的狀況，如果發覺有異，請不要猶豫，立刻向檢警報案，為孩子討回公道。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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