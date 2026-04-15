北市公托補助加碼　許淑華指候補達3854位、籲再增公托機構

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市議員許淑華14日在民政部門質詢中，指出市長蔣萬安雖喊出「二胎以上零負擔」口號，但目前台北市公托中籤率低、候補人數高達3854位，讓家長面臨「補助領不到、小孩沒處托」的困境 。對此，社會局回應，目前全市準公托收托率約8成，尚有892個名額，整體供給仍具一定彈性，市府未來仍會加速擴增公托量能，讓更多家庭受惠。

許淑華表示，台北市目前公辦民營托嬰機構的收托量能遠不及需求。目前全市公托僅能收托2008位孩童，但實際候補人數卻高達3854位，「新開辦公托中籤率低，連第一胎都難以進入，何況第二胎？」

許淑華以內湖區為例，近3年出生人口數為全台北最高的3963人，公托候補人數高達960人，但預計增加的收托數僅102人。信義區近3年出生人口數高達2716人，候補人數792人，預計增加收托數僅124人，缺口極大。

另外，許淑華也質疑，市府大張旗鼓宣布獎勵政策，但這些加碼補助對家長而言只是「空口說白話」 ，第二胎根本沒辦法進入公托，，家長無法享受不到政策福利 。

目前各行政區出現嚴重的失衡狀況：包括大安區近三年出生人口數3377人（候補594人）、文山區近三年出生人口數3282人（候補729人）及士林區近三年出生人口數3366人（候補502人）等，候補壓力均持續爆棚，現有增設計畫顯然杯水車薪 。

許淑華質疑目前的公托量能連候補人數都無法消化，更遑論要負擔第二胎補助政策。要求市府應針對各行政區中候補人數最多的區域，在今年年底前，至少應新增6至8家公托機構，以實質提升收托量能，滿足家長的實際需求。

對此，北市社會局回應，市府看見實際需求，因此主動推出多項公共托育政策盼減輕家長負擔。115年起加碼推出「友善托育補助」後，台北市實現第二胎起公托、準公托免費，目前準公共托嬰中心整體收托率約為8成，尚有892個名額可供運用，整體供給仍具一定彈性。

社會局表示，在新政下，台北已成為全台第一個實現二胎開始無論公托或準公托都免費的城市，且市府仍加速擴增公托量能，讓更多家庭受惠。

社會局表示，市府近年積極佈建公共托育資源，今年推動「校校有公托」，將新增16處據點，數量為六都最多；相較111年底公托可收托1712人，至115年公托收托名額已提升53.5%，預計增加916名，共服務2628名幼童。