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三媽同行變考題！元長國中校長考駐駕機率　最後一題笑翻學生

▲雲林縣元長國中校長文須琢設計3考題。（圖／翻攝自Facebook／文須琢）

▲雲林縣元長國中校長文須琢設計3考題。（圖／翻攝自Facebook／文須琢）

記者葉品辰／雲林報導

白沙屯媽祖進香活動今(15)日即將進入雲林，「粉紅超跑」遶境隊伍吸引大批信徒隨行，沿途氣氛熱烈，而雲林縣元長國中校長文須琢將宗教盛事結合數學課程，設計成機率應用題，不僅讓學生動腦，也在校內掀起討論熱潮。

文須琢每周固定帶領國一資優班10名學生進行數學研習，得知白沙屯媽祖、爐主媽與山邊媽「三媽同行」將行經元長鄉後，為了通知學生晚間停課，他靈機一動，把國三機率與邏輯概念融入情境，設計題目讓學生推算媽祖可能駐駕地點。

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（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

▲白沙屯媽祖進香活動。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

題目設定三尊媽祖可選擇在元長國中、鄉公所或農會供銷部等3處駐駕，且須有2尊以上媽祖意見一致才會決定地點。學生需計算「媽祖駐駕在元長國中的機率」以及「當晚停課的機率」，最後還加碼一道幽默問題：「若媽祖駐駕學校，校長頭髮變茂密的機率為何？」

文須琢進一步說明，3尊媽祖各有3種選擇，共有27種可能情形；其中符合至少2尊選擇元長國中的組合共有7種，因此機率為27分之7，約25.92%。目前已有4名學生成功解題，他強調，設計這道題目除了應用課程內容，也希望訓練學生邏輯推演與思考能力。

不過最讓全校師生笑翻的，還是最後一道「自嘲題」。文須琢坦言，平時常被學生調侃髮量稀疏，因此乾脆將自己寫進題目中。他笑說曾把問題丟給AI，得到的答案竟是「媽祖駐駕讓校長心情愉快、壓力減輕，有助於頭髮生長」，讓他看了忍不住會心一笑，也決定把這段趣事分享給學生，替嚴肅課程增添趣味。

校方表示，白沙屯媽祖往北港進香時通常會行經元長鄉，元長國中過去也曾迎來媽祖停駕，今年無論是否駐駕校內，放學後都會開放廁所供香燈腳使用，展現地方熱情。至於當晚資優班課程，校長已宣布停課一次，讓學生能親身參與這場年度宗教盛事。

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