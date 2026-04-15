驚悚畫面！　以色列垃圾車「暗藏60人」惡臭液體狂滴

▲垃圾車後斗壓縮艙裡面竟擠滿了超過60名巴勒斯坦移民。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

以色列邊境驚傳誇張的偷渡事件！一段震撼影像在網路瘋傳，當地軍警在檢查站攔下一輛看似普通的垃圾車，沒想到後斗壓縮艙一打開，裡面竟擠滿了超過60名巴勒斯坦移民，他們與滿車的垃圾袋擠在一起，現場甚至有不明液體不斷滴落，畫面相當驚人。

後斗一開全場傻眼 60人與垃圾同擠壓縮艙

根據《太陽報》報導，這起事件發生在跨撒馬利亞（Cross-Shomron）檢查站。當時安全部隊正在執行例行檢查，隨即攔下這輛形跡可疑的垃圾車。當軍警持槍戒備並命令司機升起後斗時，眼前的一幕讓在場人員不敢置信。

影片顯示，隨著垃圾車後斗緩緩升起，密閉的空間內竟塞滿了密密麻麻的成年男子，人數多達60幾人。

CRAZY FOOTAGE! Israeli security forces find SIXTY Palestinians hiding INSIDE GARBAGE TRUCK attempting to infiltrate into Israel.



Driver detained for questioning; suspects taken into custody by police and IDF pic.twitter.com/RTDDgKDgue — Breaking911 (@Breaking911) April 13, 2026

這些人為了躲避檢查，不惜與發臭的垃圾袋擠在一起，有些人甚至在車斗開啟後直接從高處摔出車外，畫面中還能看見不明液體從車廂上方不斷滲漏，衛生與安全環境極其惡劣。

黑心駕駛無照闖關 目的地是境內大城市

警方隨即在現場逮捕了這名30多歲的駕駛。據悉，該名男子居住在以色列境內，且根本沒有駕駛該類重型車輛的合格駕照。

警方調查發現，這群巴勒斯坦人是從約旦河西岸（West Bank）出發，原計畫前往以色列境內的各個城市尋找工作或棲身之處。

猶大與撒馬利亞區（Judea and Samaria District）官員與耶路撒冷邊境警察表示，這場聯合行動成功打擊了司機的計畫，目前司機已接受偵訊，所有移民也已被留置。

非首次利用垃圾車 希臘邊境也傳「移民傭兵」亂象

事實上，這並非當地首次發生「垃圾車偷渡案」。2024年《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）就曾報導，有23名巴勒斯坦人躲在類似的垃圾車後方，在耶路撒冷附近的馬加比交叉口（Maccabim junction）被逮個正著。

除了中東地區，歐洲邊境的移民問題也日益嚴峻。希臘當局近日被爆出使用極端手段阻攔尋求庇護者。一段震撼影像揭露，在鄰近埃夫羅斯河（Evros River）的陸路邊境，出現一群蒙面男子暴力驅趕驚慌失措的移民。

根據BBC的一項調查文件顯示，希臘高層官員自2020年起涉嫌招募來自巴基斯坦、敘利亞及阿富汗的「移民傭兵」，由他們在前線負責「推回」移民，而報酬竟是從被驅逐者身上搜刮而來的現金與手機。