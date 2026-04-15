「鄭習會」後登頂2028？　鄭麗文：我每天都在想台灣怎麼辦

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者陳冠宇攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文12日結束訪陸行程，不僅達成「鄭習會」的歷史里程碑，更帶回陸方釋出的10項對台利多，政壇也出現鄭麗文登頂2028總統大位的聲音。鄭麗文今（15日）接受專訪時不否認，「2028國民黨一定要重返執政！「我每天都在想台灣怎麼辦」，但「我從不規劃我的人生，該想的事情想清楚後就去做，也不會後悔。」

鄭麗文上午接受廣播節目《千秋萬事》受訪時指出，2028就是國民黨一定要執政，自己很感謝中共中央宣布的十項惠台政策，他們也說民進黨一定會打槍、抵制，但各行各業都需要兩岸關係的緩和，「我也跟他們說國民黨就是在野黨，所以大家都在等2028，我也跟台商說很快了！再兩年！國民黨執政後可以交流的都能恢復」。

鄭麗文自述我跟上海書記吃飯時都在聊台商、台灣產業的問題，台灣製造都面臨嚴重瓶頸，這些政府知道嗎？自己每天都在想台灣怎麼辦，而竟然是上海書記跟她聊這件事，「而且一講都是講到重點，都在解答我的問題，讓我感觸非常深。」

被問到是否會選2028總統大選，就連廣播節目留言區都很多藍營支持者留言，「鄭麗文選總統！帶領國民黨重返執政！」鄭麗文對此笑說，之前第一次當不分區立委結束，前衛生署長楊志良就請她吃飯，詢問未來有什麼打算？「當時我就說，我很年輕時就發現一件事，我再也不規劃我的人生，因為變化趕不上計畫。我活在當下，從不庸人自擾，不去思考遙遠的事情，更不會為此去影響我的判斷，我現在該做什麼先做好。」

鄭麗文強調，自己沒有得失心，也不會瞻前顧後跟猶豫不決，「很多人說我很勇敢，但對我來說，我都覺得還好啦！該想的事情想清楚後就去做，也不會後悔。」