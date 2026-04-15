台南漢堡店驚魂！女子持菜刀闖入搶5千　警火速圍捕逮人

▲台南中西區漢堡店發生女子持刀搶劫案，警方迅速到場緝獲犯嫌起獲刀具及贓款。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市中西區西門路一間漢堡店14日晚間驚傳持刀搶劫案件，有民眾正在店內讀書時，突見一名女子持菜刀闖入並揮舞行搶現金約5千元，台南市警二分局接獲報案後火速出動，於短時間內在案發地附近將涉案女子蘇姓女子查緝到案，並起出作案菜刀及贓款，全案依強盜罪嫌移送偵辦。

二分局中正派出所所長黃貞融指出，14日晚間8時50分許接獲報案，中西區某漢堡店內有人持刀揮舞，情況危急，勤務中心立即調派線上警力全面趕赴現場查處，展現高密度應變速度。

經警方初步調查，涉案為47歲蘇姓女子，當時進入店內後直接走向收銀機，自收銀機內取走現金約5000元，隨即持刀離開現場。過程中雖未造成人員傷亡，但已對在場民眾造成明顯驚嚇。

警方循線於案發地周邊展開搜尋，很快鎖定蘇女行蹤，並成功於附近將其攔查到案，當場查扣犯案用菜刀及贓款。整起案件發生到破案僅短時間內完成，顯示警方快速反應與勤務調度能力。

警方表示，蘇姓女子行為已涉及強盜罪，依法送辦，後續將進一步釐清其犯案動機與相關背景。同時呼籲，民眾如遇突發危險情況，應立即通報警方，切勿自行與歹徒對峙，以確保自身安全。