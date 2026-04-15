幕後／綠新竹縣長黑馬浮現　陳見賢一布局牽動鄭朝方參選意向

▲竹北市長鄭朝方（左）、國民黨立委徐欣瑩（中）與新竹縣副縣長陳見賢（右）。（圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

年底九合一大選，新竹縣向來被視為綠營極艱困選區，但由於藍營分裂、加上鄭朝方擔任竹北市長的好評價，原本民進黨徵召鄭朝方參選竹縣力拼「藍天換綠地」呼聲極高，但隨著國民黨初選落幕、立委徐欣瑩出線，藍營內部力拼整合之際，傳出鄭朝方參選意願直線下降，希望先爭取竹北市長連任，也驚動黨內高層，據了解，若勸進未果，綠營內部已備好腹案，改由議員歐陽霆出戰，而陳見賢未能在藍營初選出線，他在地方的表態跟動作，也讓鄭朝方的參選可能再次出現轉機。

▼陳見賢（右7）與全縣13鄉鎮市長餐敘，民進黨竹北市長鄭朝方（左5）也出席。 。（圖／翻攝陳見賢臉書）



新竹縣是傳統藍營優勢選區，民進黨幾乎每次挑戰都是大敗而歸，而此次藍軍分裂，徐欣瑩、陳見賢二人在初選廝殺激烈，互控對方賄選、黑道、對政黨不忠誠，殺得刀刀見骨，徐欣瑩甚至一度要求黨中央暫停初選、撤銷陳見賢資格，最終徐僅以1個百分點的差距出線，並由同樣曾在初選時被徐欣瑩中傷的新竹縣長楊文科擔任縣黨部主委，負責彌平黨內裂痕。

藍營裂痕難解，整合起步不順，一度傳出因初選期間被抹黑太重，陳見賢拒見徐欣瑩，直到上周，徐欣瑩陣營釋出消息稱，7日陳見賢銷假上班，徐欣瑩則是直衝副縣長辦公室，初選後兩人終於見面。陳見賢也展現大度，短暫拜會過程中，陳見賢除了恭喜徐欣瑩初選勝出，更預祝徐欣瑩年底能高票當選，整合程度超乎預期。

藍營傳出整合順利的消息，綠營卻也傳出鄭朝方參選意願直線下降，向黨內表達，他希望先爭取竹北市長連任。消息一出驚動黨內高層，甚至總統賴清德多次親自勸進，鄭朝方仍表達沒有意願，對此，鄭朝方當時表示，「黨中央會在通盤考量後做出決定，並選出最具競爭力的人選。一旦有進一步消息，會第一時間向大家說明」。

鄭朝方意願不高的消息傳出，讓黨內頭痛，選對會幾次開會也沒有結論，據了解，昨日選對會中，新竹縣部分，僅有鄭朝方仍在考慮是否參選的消息。雖高層及選對會遲未下決定，但黨內已有腹案，若勸進鄭朝方未果，可改由也在地方耕耘一段時日、形象清新的議員歐陽霆參選，鄭朝方則留在竹北力拼連任，據了解，該方案已傳入賴清德耳裡，黨內高層也在評估可能性。

有輔選人士坦言，新竹縣選民結構確實不利於綠營，如果藍營整合成功，鄭朝方幾乎難以一戰，尤其鄭在竹北贏面很大，若投入縣長選戰，屆時竹北、竹縣都輸，才是真正的慘敗，可以理解鄭朝方的考量。該人士也語帶保留表示，「除非是三腳督」。

就在綠營苦惱由誰出戰時，原本傳出已經整合成功的藍營出現變故。陳見賢13日晚間宴請13鄉鎮市長，感謝初選期間的支持，包含鄭朝方也在座。陳見賢事後於臉書指出，13日晚間與各鄉鎮市長餐敘交流，強調縣政推動仰賴縣府與各公所攜手合作。他表示，當晚就交通改善、產業發展、社會福利與農業振興等議題交換意見，期望政策更貼近地方需求。

雖有出席鄉長表達只是單純餐敘，但陳見賢初選過後沉寂至今，此舉動機引起各界揣測。有陳見賢輔選幹部私下就不滿表示，徐欣瑩捅過國民黨多少刀子？上次代表民國黨參選，差點把「藍天」楊文科掀了、現在卻說要代表「藍天」？國民黨最低潮的時候是陳見賢把黨部扛住，而初選期間，徐欣瑩卻拿出一堆查無實證的資料，指控陳見賢是黑道，初選還有民眾黨插花，徐欣瑩獲得全數立委、輿論力挺，最後贏1個百分點，「看不出地方反彈有多大？」

事實上，地方確實也有不少勸進陳見賢參選到底的聲音，陳見賢幾位輔選幕僚也表達，若陳見賢決定如此會全力支持。該人士表達，如果三腳督，勝負難料，誰都不是必贏，「這是民進黨派鄭朝方才是三人勝負難料，如果派其他人，就是縣長大選變國民黨初選2.0了，誰敢說穩贏？」