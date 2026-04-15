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朋友借錢不還！　律師教3動作「欠債秒變5%定存」

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

面對朋友借錢不還的窘境，許多人往往礙於情面或感到憤怒，卻不知如何有效追回款項。律師蘇家宏近日發文分享，只要透過3個法律手段，就能讓原本的無息借款，轉化為年利率達5%的「合法定存」

蘇家宏表示，朋友借20萬元周轉，明明已經沒收利息了，卻遲遲不歸還，這時難免會氣憤，「其實你不用生氣，法律上你只要做好這3件事，就讓這位賴皮的朋友付出合法的代價！」

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關鍵催告：啟動遲延利息

他指出，若借款時未約定明確還款日期，債權人首要動作便是「定期催告」。通常會建議使用存證信函正式通知對方還款，一旦對方收到函件後仍未在期限內償還，便會產生法律上的「遲延責任」。

此時，即便當初借款時約定無息，依法仍可要求支付年利率5%的法定遲延利息，讓欠債在法律程序中變相成為高於市售定存的收益。

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

訴訟程序：取得強迫還款權

若存證信函或律師信未能發揮效用，則需進一步透過法律程序來強迫債務人負責。蘇家宏建議，債權人可以向法院聲請「支付命令」要求還款，或是直接提起「返還借款」訴訟。

只要法院審理確認債務關係屬實，判決結果不僅會要求對方償還本金與法定遲延利息，通常還會裁定由債務人負擔債權人預付的裁判費用，讓法律成為追債的最強後盾。

強制執行：查封財產拿回借款

最後一個動作也是最關鍵的收尾，即是「定期聲請強制執行」。蘇家宏解釋道，若債務人收到法院確定判決書或支付命令後依然賴皮，債權人即可持該憑證向法院聲請查封對方名下的財產。透過法院的公權力，債權人能直接拿回借款本金、累積利息及相關訴訟成本。

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