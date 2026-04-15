一票人班機被取消、改期！　旅遊達人「1關鍵」避雷

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李姿慧攝）

記者周亭瑋／綜合報導

中東局勢動盪導致全球油價持續飆升，不僅影響國際通膨，更直接衝擊航空產業。國籍航空近日除了宣布調漲燃油附加費，為節省營運成本，更紛紛祭出「減班政策」。目前已有不少民眾收到改票通知，引發出國行程大亂。對此，旅遊達人蓋瑞哥分析，選擇「熱門航線與班次」將是避開被併班風險的關鍵策略。

減班潮來襲 民眾怨行程被打斷

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這波減班浪潮不僅影響長程航線，部分亞洲區間航線也受到波及。不少苦主在社群媒體反映，好不容易排定假期、訂好住宿，卻突然被告知航班異動，導致必須多花時間處理轉機或改期問題，甚至得面臨加價重訂酒店的損失。

航空公司對此表示，減班是因應市場環境變動的必要調整，會盡力協助受影響旅客進行後續轉置。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者彭懷玉攝）

旅遊達人建議「選擇熱門航線與班次」

旅遊達人蓋瑞哥就直言，燃油附加費調漲的下一步就是「減班」。國泰航空自5月16日起已砍掉約2%航班，香港快運更自5月11日起削減6%運能，且杜拜、利雅德等中東航線更將直接停飛至6月底。

此外，聯合航空也計畫全球削減5%計畫運能，顯示這波減班潮正席捲全球，讓不少旅客措手不及。

至於國內航空龍頭中華航空，在5月份也針對部分航班進行調整，範圍涵蓋桃園出發至東京、首爾、曼谷、香港、雅加達、倫敦及大阪等航點；高雄出發則影響香港、馬尼拉、首爾仁川等航線。

他分析，3月前買票是怕漲價，4月後則是怕取消，其中「紅眼、晚班機、週間、票價較低」的航班最容易面臨併班，建議民眾優先選擇熱門航線與班次以降低風險。

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