「惡龍」張錫銘假釋官司大逆轉！二審改判敗訴打回重查

▲張錫銘通緝照。（圖／刑事局提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

昔日橫行一時、涉犯擄人勒贖與殺人重案的「惡龍」張錫銘，入獄近20年後力拚假釋，卻在司法戰場再度踢鐵板，他不滿假釋遭駁提告，一審原本判他「部分勝訴」，沒想到案件上訴後，高雄高等行政法院二審大翻盤，改判他敗訴，還將案件發回重查，讓他的假釋之路再添變數。

判決指出，張錫銘於1995年至2005年間犯下多起殺人、擄人勒贖等重大刑案，最終遭判無期徒刑，長期在台南監獄服刑。服刑期間經獄方提報假釋，但矯正署認為其犯行情節嚴重，且多數案件尚未與被害人達成和解，認定仍需觀察，駁回其申請。

不甘遭拒，張錫銘提起行政訴訟，一審高雄高等行政法院地方庭審理時發現，獄方提交的假釋報告中，「被害人或遺屬意見」欄位竟沿用2018年舊資料，且長達6年未再補件或追蹤，認定矯正署在資訊不完整情況下作成處分有瑕疵，因而撤銷原駁回決定，但未直接判准假釋。

矯正署不服提起上訴，二審高等庭審酌後認為，原審在尚未釐清被害人及遺屬意見前即作出判決，程序同樣有問題，最終撤銷一審判決，改判張錫銘敗訴，並將案件發回進一步調查。

這場「惡龍」翻身戰，從一審露出曙光到二審慘遭逆轉，司法攻防再添轉折，也讓張錫銘的假釋之路，仍舊遙遙無期。