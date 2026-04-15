李貞秀上三立政論突轟「民進黨毀憲亂政」　一票名嘴尷尬反應曝

記者郭運興／台北報導

民眾黨中評會13日決議開除李貞秀黨籍，黨主席黃國昌更指稱，李不只一次要錢。李貞秀則在三立政論節目反擊，砲轟黃國昌主導她離開等內幕。未料，李貞秀突批評「今天是民進黨在毀憲亂政，陸配沒辦法做的時候，為什麼要附和民進黨把我這塊石頭搬走」？此話一出讓現場陷入沉默，來賓于北辰先是開口「這已經政黨無關了耶，他是全黨鬥妳」、張益贍也回應「我們的理由跟他們的理由不一樣，我們理由很單純，就是雙重國籍、具有中國籍不能做立委」。該片段也在網路瘋傳。

李貞秀14日於三立政論節目《94要客訴》火力全開砲轟黨內，不僅直指黃國昌主導她離開，自己要讓大家知道「我不能讓台灣民眾黨變成時代力量第二」，更承認高虹安是她檢舉等內幕。

李貞秀越講越激動時，突然批評，如果今天這個壞人要幫民進黨把她這塊石頭搬走，這個壞人就要付出代價、承擔後面的錢，「今天是民進黨在毀憲亂政，陸配沒辦法做的時候，為什麼要附和民進黨把我這塊石頭搬走」？

此話一出，現場陷入沉默，來賓于北辰先是開口「這已經政黨無關了耶，他是全黨鬥妳」、張益贍也回應「我們的理由跟他們的理由不一樣，我們理由很單純，就是雙重國籍、具有中國籍不能做立委」。

粉專「邏輯思考x有一說一」也貼出該片段直言，三立現在知道請李貞秀上節目的厲害了？殺敵500，自損1000喲。該貼文吸引2400人按讚，網友也紛紛留言「行走的炮彈」、「三立以為她會來砲民眾黨，結果她開地圖砲」、「以為撿到槍，沒想到是自走砲，見人就轟」。

▼李貞秀上三立政論突開轟民進黨毀憲亂政。（圖／翻攝自YouTube／94要客訴）