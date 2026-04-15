痛批李貞秀不識抬舉　沈富雄溯源：「這人」太會算

▲李貞秀。（圖／記者呂佳賢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨中評會13日決議開除李貞秀黨籍，李貞秀則在三立政論節目反擊，火力全開砲轟黨內，更點名黨主席黃國昌、立院黨團主任陳智菡主導她離開。對此，前立委沈富雄14日表示，李貞秀實在是太不識抬舉、不識好壞，不會做人到這種程度。他認為，如果一切追溯源頭就是「柯P你太會算」，要陸配的票就把李貞秀安排在不分區名單，又搞一個兩年條款，然後就糾纏在國籍問題，完全是非常糾葛難清的。

針對李貞秀開砲黨內，沈富雄於節目《少康戰情室》表示，李貞秀人設完全不一樣了，李貞秀這個人實在是太不識抬舉、不識好壞，連陳智菡都拖下來，看有沒有倒楣？這就是李貞秀不會做人到這種程度。

沈富雄表示，如果一切追溯源頭就是「柯P你太會算」，要陸配的票就把李貞秀安排在不分區名單，半途又搞一個兩年條款，李貞秀就變成前段班進來了，然後就糾纏在國籍問題，完全是非常糾葛難清的。

沈富雄說，現在民眾黨不要李貞秀，是因為覺得很丟臉，這個彈不拆不行，所以現在不要李貞秀是民進黨、民眾黨、國民黨、全國人民的共識。主持人趙少康則尷尬回應「沒有，國民黨跟這個無關啦」。

▼前立委沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／啟思民本基金會）