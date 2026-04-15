9旬阿嬤入獄「竟是洗錢犯」！　替販毒兒漂白800多萬

▲南韓一名9旬老婦因洗錢而被判入獄。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

南韓仁川一名90多歲老婦人，涉嫌協助因販毒而坐牢的兒子「洗錢」，13日被法院判處1年有期徒刑，消息曝光後震驚各界。

9旬老婦竟是洗錢犯 被判入獄1年

BBC引述仁川地方法院判決結果報導，2020年4月至2022年2月期間，老婦人9度收取兒子宋男匯來的販毒不法所得，合計金額高達3億8600萬韓元（約新台幣828萬元），再依指示將款項轉入指定帳戶，協助掩蓋資金來源。

法院指出，老婦人2019年曾經5度親赴柬埔寨探視兒子，也知道兒子後來在該國入獄服刑，因此應該意識到自己處理的是非法資金。法官魏恩淑（Wi Eun-suk，音譯）指出，「她的行為不僅增加追查不法所得的難度，更助長毒品傳播，犯行性質尤其嚴重。」

不過，法院考慮到老婦人年事已高，而且沒有毒品相關前科，依法從輕量刑，最終判處1年徒刑。

他仍在柬埔寨坐牢 親女兒也被牽連

60多歲的宋男2020年因走私甲基安非他命（俗稱冰毒）入境柬埔寨被捕，迄今仍在服刑中。南韓政府正積極試圖將他引渡回國。

值得注意的是，宋男不僅牽連老母親，他的女兒也被指控收受逾6億韓元（約新台幣1287萬元）不法資金，並且轉出其中2億7400萬韓元（約新台幣588萬元），但最終因證據不足，無法確認她知悉款項來自毒品犯罪，洗錢罪名不成立而獲判無罪。