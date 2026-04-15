7-Eleven北美「狂關645分店」！　外媒揭最新轉型方向

▲7-Eleven將在北美大砍分店。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

跨國連鎖超商7-Eleven今年將在北美地區大砍分店，預計2026財政年度關閉多達645家門市，相較之下同期僅新增205家門市。不過，外媒也指出這個超商龍頭的最新轉型方向。

7-Eleven母公司日本Seven & i Holdings最新財報揭露上述商業計畫，但未說明具體關店地點。財報指出，部分門市關閉是為了「轉型為批發加油站」。7-Eleven近年在北美持續拓展批發加油站型分店，截至2025年12月，此類據點已突破900家。

▲3月31日，邁阿密一家7-Eleven加油站顯示牌，展示著汽油和柴油價格。（圖／VCG）



《美聯社》指出，這間超商龍頭多年來已關閉數百家經營不善的分店，而最新一波關店潮發生在全球消費者飽受通膨與物價上漲壓力之際。Seven & i Holdings在本月9日的報告中指出，2025財政年度「整體經濟仍屬穩健，但個人消費已開始放緩」，加上美伊戰爭引發國際能源市場劇烈震盪，油價飆漲讓駕駛人叫苦連天。

Seven & i Holdings預估本財年營收將減少9.4%，相當於9.45兆日圓（約新台幣1.8兆元）左右。該企業持續嘗試轉型突圍，新執行長達可斯（Stephen Hayes Dacus）去年春天上任後，已宣布加大投資生鮮食品，並持續擴大「7NOW」外送服務版圖。

根據官方網站資訊，7-Eleven在全球19國擁有逾8.6萬家門市。該品牌的北美營運商總部位於德州，管理著美國與加拿大的1.3萬多間分店。在北美市場以外的其他地區，7-Eleven展店數量仍高於關店數量，尤其在日本就規劃關閉350家、新開550家。